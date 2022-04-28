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Масла ЛУКОЙЛ для постгарантийного обслуживания легковых автомобилей

28.04.2022 323 0 1

ООО «ЛЛК-Интернешнл» (100% дочернее общество ПАО «ЛУКОЙЛ») подготовило перечень моторных масел ЛУКОЙЛ рекомендуемых для постгарантийного обслуживания легкового транспорта, упрощающий процесс выбора моторного масла автомобилистами.

 

Партнерский материал​

Специалисты ЛУКОЙЛ проанализировали и систематизировали поступающие запросы от автовладельцев и на их основе подготовили подборку рекомендуемых масел с учетом требований автопроизводителей. Среди самых популярных продуктов для автомобилей зарубежных брендов выделились всесезонные моторные масла линейки LUKOIL GENESIS UNIVERSAL, список которых возглавили следующие продукты:

LUKOIL GENESIS UNIVERSAL 5W-30 – моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей, для которых необходимы масла в соответствии со стандартом ACEA A1/B1, ACEA A5/B5 и API SL. Этот продукт в основном используется владельцами автомобилей таких производителей, как Hyundai и KIA, а также Ford.

LUKOIL GENESIS UNIVERSAL DIESEL 5W-30 – моторное масло для дизельных двигателей, в том числе оборудованных фильтром сажевых частиц (DPF), автомобилей немецких брендов Audi, Volkswagen и других, требующих использования масел уровня ACEA С2/C3 и API SN.

LUKOIL GENESIS UNIVERSAL с классом вязкости 5W-40 и 10W-40 – замыкает список рекомендуемых моторных масел. Оба продукта соответствуют требованиям ACEA A3/B3, A3/B4 и API SN и могут использоваться для бензиновых и дизельных двигателей без фильтров сажевых частиц (DPF). Они являются универсальными, так как применяются для более широкого модельного ряда автомобилей европейских брендов, например, группы PSA и Volkswagen, а также Fiat, Opel, Mercedes-Benz и Renault.

Линейка моторных масел GENESIS UNIVERSAL производится на основе синтетических технологий. Эти смазочные материалы обеспечивают легкий «холодный» запуск двигателя и его защиту от износа в жёстких условиях эксплуатации и, кроме того обладают отличными антикоррозионными и антиокислительными свойствами благодаря высокому щелочному числу.

Сегодня специалистам Компании поступает множество вопросов от автовладельцев на тему подбора и применимости моторных масел ЛУКОЙЛ для транспортных средств различных автобрендов. Для удобства подбора масел Компания предлагает автовладельцам воспользоваться интернет-подборщиком смазочных материалов ЛУКОЙЛ на официальном сайте по ссылке.


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