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Масло ЛУКОЙЛ получило лицензию по новейшей международной спецификации

29.05.2020 220 0 0

ООО «ЛЛК-Интернешнл» (100% дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ») получило лицензию по новейшей международной спецификации API SP, введенной в начале мая 2020 года. Первым продуктом Компании, разработанным по данному стандарту, стало моторное масло LUKOIL GENESIS ARMORTECH PLUS 0W-16.

 

Новое масло LUKOIL GENESIS ARMORTECH PLUS 0W-16 предназначено для последних версий автомобилей японских брендов, оснащенных бензиновыми и гибридными двигателями, в числе которых Toyota, Lexus, Honda и другие автомобили, предполагающие использование масел, соответствующих спецификациям API SP и ILSAC GF-6B. Основные преимущества нового продукта ЛУКОЙЛ: более чем на 4% пониженный расход топлива, улучшенная защита бензиновых двигателей с непосредственным впрыском от износа, а также минимизация рисков преждевременного воспламенения топливо-воздушной смеси (LSPI) в цилиндре бензиновых двигателей, оборудованных непосредственным впрыском. В ближайшее время LUKOIL GENESIS ARMORTECH PLUS 0W-16 планируется к реализации на территории Китая, где данный класс продуктов уже востребован.

Появление новой спецификации обусловлено несколькими направлениями развития автомобильной отрасли, а именно переходом на новый уровень топливной экономичности и потребностью в увеличении ресурса двигателей, в том числе и устранение существующих проблем с LSPI (Low Speed Pre Ignition). Появление спецификации API SP сопровождается ужесточением требований к свойствам масел по сравнению с API SN. Поэтому для подтверждения соответствия этому стандарту моторное масло должно пройти целый ряд испытаний, список которых расширился с введением совершенно новых видов тестов. Наряду с уже известными ранее тестами на LSPI (Sequence IX) и защиту от образования отложений (Sequence IIIH) добавились еще два – тест на износ цепи двигателей с непосредственным впрыском (Sequence X) и системы ГРМ (Sequence IVB).

Россия технологии авто и технологии

 

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