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Масло Лукойл получило одобрение Volkswagen

14.07.2021 73 0 0

ООО «ЛЛК-Интернешнл» (100% дочернее общество ПАО «ЛУКОЙЛ») получило одобрение по современной спецификации компании Volkswagen, предназначенной для новейших бензиновых и дизельных двигателей автомобилей автоконцерна. Моторное масло Lukoil Genesis Special VN 0W-20 стало первым продуктом компании, подтвердившим соответствие требованиям спецификации VW 508 00 / 509 00.

 

Партнерский материал​

Синтетическое всесезонное моторное масло Lukoil Genesis Special VN 0W-20 разработано компанией с применением собственных инновационных технологий и высокотехнологичных базовых масел в комбинации с высокоэффективным пакетом присадок. Продукт изготовлен в полном соответствии с требованиями Ассоциации европейских производителей автомобилей – АСЕА С5. Эта классификация является основой современных требований к смазочным материалам большинства автопроизводителей Европы.

Масла этого класса обладают пониженными показателями как сульфатной зольности, так и HTHS – высокотемпературная вязкость при высокой скорости сдвига, благодаря которой основным преимуществом маловязкого моторного масла Лукойл является высокая топливная экономичность, достигающая 4%*. Также продукт обладает улучшенными низкотемпературными свойствами и увеличенным интервалом замены.

В общей сложности моторное масло успешно прошло более 30 различных тестов автоконцерна Volkswagen и АСЕА, в ходе которых были отмечены его отличные технические характеристики. Продукт одобрен для применения в новых бензиновых и дизельных двигателях автомобилей бренда Volkswagen и Audi, на которые распространяются требования спецификации VW 508 00 / 509 00. Это моторное масло не имеет обратной совместимости, а следовательно, не может быть использовано в двигателях, для которых предусмотрено применение масел с допуском 505 01 и 504 00 / 507 00.

*Требования теста автоконцерна Volkswagen Fuel economy, в котором сравнивается расход топлива при использовании тестового образца масла в сравнении с высоковязким моторным маслом.

Россия бизнес авто и технологии

 

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