«Масочный режим» в машине: содержимое автомобильной аптечки хотят изменить

Все водители в РФ обязаны возить с собой аптечку, которая, согласно правилам, нужна для оказания первой помощи пострадавшим в дорожных авариях. В Министерстве здравоохранения выступили с предложением обновить требования к содержимому автоаптечек. Уже готов соответствующий проект приказа ведомства. Согласно документу, в список должны войти две медицинские маски, дополнительная пара перчаток и пачка стерильных салфеток.



Инициаторы отмечают, что маски в автоаптечке должны быть медицинскими трёхслойными, созданными из нетканого материала, с резинками либо с завязками. Указывается, что маски нужны, чтобы защитить органы дыхания от респираторных инфекций, а дополнительная пара перчаток – на тот случай, если первая пара порвётся. В пояснительной записке также говорится о том, что это позволит большему числу людей оказывать первую помощь пострадавшим.



Помимо масок и дополнительных перчаток «обновлённые» автоаптечки должны включать в себя устройство для проведения искусственного дыхания, кровеостанавливающий жгут, семь марлевых бинтов (из них четыре размером 5 м х 10 см и три – 7 м х 14 см), две упаковки марлевых стерильных салфеток (размер – 16 х 14 см), рулонный лейкопластырь (2 см х 500 см), две пары перчаток, ножницы, а также футляр и инструкцию.

Судя по разработанному Минздравом документу, в содержимом автомобильной аптечки не должно быть бинтов малых размеров и бактерицидных лейкопластырей (они используются при незначительных повреждениях). В ведомстве считают, что из-за слишком большого числа бинтов в аптечке во время экстренной ситуации сложно найти бинт нужного размера, это ведёт к снижению эффективности оказания первой помощи.



Кроме того, из аптечки предлагается убрать стерильные бинты ‎и стерильный перевязочный пакет. Вместо них в ведомстве предлагают использовать стерильные салфетки, чтобы закрыть область ранения пострадавших в ДТП, а затем забинтовать место нестерильным бинтом.



Отмечается, что по желанию водителя, в автомобильной аптечке также могут находиться иные медицинские средства, к примеру сердечные, желудочные, обезболивающие и обеззараживающие препараты. На сегодняшний день в КоАП РФ прописан штраф за отсутствие аптечки (или каких-либо обязательных её составляющих), его размер – 500 рублей.

Как сообщает «Коммерсант», предприятие «Фэст», занимающееся производством средств для оказания первой помощи, ранее обратилось к главе РФ Владимиру Путину с просьбой включить многоразовые медицинские маски в составы автоаптечек, а также наборов для оказания первой помощи сотрудникам ГИБДД, скорой медицинской помощи и пожарных автомобилей.



В проекте приказа, который разработал Минздрав РФ, указано что изменения могут вступить в силу уже 1 января 2021 года (в случае одобрения предложения). Сообщается, что аптечки, произведенные до этой даты, будут действительны в течение срока их годности, но не позднее 31 декабря 2024-го.

