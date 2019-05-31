Материнский капитал снова предложили использовать для покупки машин

Материнский капитал снова предложили использовать для покупки машин

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Автомобиль семьи смогут использовать для семейного отдыха, также родители смогут отвозить детей в сады и школы.
 

В очередной раз прозвучало предложение, согласно которому нужно разрешить семьям тратить материнский капитал на покупку личных автомобилей. Оно принадлежит депутатам из партии «Справедливая Россия». Кстати, в 2017-ом году они же выступали с аналогичной идеей. Напомним, тогда инициативу отклонили.

woman customer, agent and new car, pink piggy bank key on hood

«Справоросы» предлагают дать разрешение тратить материнский капитал на покупку машин семьям с двумя и более несовершеннолетними детьми. Как сообщает агентство «Москва», этот законопроект уже внесён на рассмотрение в нижнюю палату парламента. По мнению депутатов, личный автомобиль нужен семьям с несколькими детьми, чтобы проводить семейный отдых, чтобы родители могли отправлять детей на учёбу или при необходимости отвозить в больницу.

В прошлый раз кабинет министров дал отрицательный отзыв на законопроект в том числе, потому что при покупке машины не учитываются интересы ребёнка, при рождении которого возникло право на дополнительные меры поддержки. Теперь сообщается, что родителям позволят приобрести автомобиль только в общую собственность детей. Если же машина будет продана в течение трёх лет с момента покупки, то материнский капитал придётся вернуть государству.

baby seats in the car seat

Есть в проекте и ограничения для автомобилей, которые можно купить с помощью материнского капитала. Так, цена машины не должна превышать 1 млн рублей, а мощность двигателя – 125 л.с. Раньше «справоросы» также указывали, что допускается приобретение только отечественного автомобиля, теперь такого уточнения нет. Отмечается, что машина должна быть качественной, но не «роскошной».

В пояснительной записке говорится о том, что покупка личной машины с помощью материнского капитала должна стать мерой дополнительной государственной поддержки семей, имеющих детей. Напомним, в 2019 году материнский капитал составляет 453 026 рублей.

customer and salesman with car key

Другой причиной для отказа подобному законопроекту в 2017 году стало то, что это приведёт к увеличению числа заявлений граждан о распоряжении материнским капиталом. А это, в свою очередь, потребует выделения дополнительных средств из бюджета. При этом инициаторы не указали в документе источники соответствующих расходов.

В текущем году российские автомобилисты с двумя и более несовершеннолетними детьми могли купить в кредит со скидкой автомобиль, выпущенный в России. Программа называлась «Семейный автомобиль», она давала скидку в размере 10% на машины, которые стоили не более 1 млн рублей. Однако средства по этой мере господдержки кончились буквально за пару месяцев.

Авто и общество В России Закон дети в машине материнский капитал покупка автомобиля
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