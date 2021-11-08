Новинки ×

Mazda готовит большой кроссовер CX-80: первое изображение

08.11.2021 382 0 0

Новый семиместный SUV японской марки выйдет на рынок в 2023 году. Он предназначен для домашнего и европейского рынков.

 

Продажи бренда Mazda на старосветском рынке остаются относительно стабильными. Результаты ощутимо снизились только в течение «ковидного» 2020-го: по данным Carsalesbase, тогда дилеры реализовали в Европе 149 794 экземпляра, этот показатель почти на 40% меньше, чем в 2019 году. В нынешнем году у японской марки динамика вернулась к «плюсу»: за январь-август (более свежей информации пока нет) клиенты купили 107 670 единиц, что на 26,2% больше, чем за первые восемь месяцев 2020-го.

Рендер «младшего брата» Mazda CX-80 – пятиместного кроссовера CX-60

﻿Как Kolesa.ru сообщал в прошлом месяце, в планы компании Mazda входит презентация новых кроссоверов, дебюты пройдут в течение ближайших нескольких лет. Так, в 2022-2023 годах на рынки США и Канады выйдут кроссоверы CX-70 (с двумя рядами сидений) и CX-90 (с тремя рядами сидений), эти автомобили получат новую платформу и продольное расположение двигателя. Кроме того, в обозначенный временной промежуток период в Европе и Японии дебютируют CX-60 (рассчитан на пятерых) и CX-80 (рассчитан на семерых седоков). Уточним, что в дальнейшем так называемые «американские» SUV начнут поставляться и в иные страны, где на них будет спрос.

На фото: конкурент новинки Volkswagen Tiguan Allspace

Пока что в компании практически ничего не рассказали об одной из ранее анонсированных новинок – трёхрядном большом кроссовере Mazda CX-80. Его презентация и выход на европейский и японский рынки намечены на 2023 год, более точные сроки дебюта и начала продаж компания рассекретит позже.

Ожидается, что CX-80 на старосветском рынке составит конкуренцию Volkswagen Tiguan Allspace. По предварительным данным, длина автомобиля японской марки составит немногим более 4,72 метра. В Mazda пока не сообщали о том, как будет выглядеть CX-80. Какой окажется внешность будущей новинки, предположил дизайнер испанского издания motor.es.

Судя по рендеру, экстерьер Mazda CX-80 будет во многом пересекаться с «младшим братом» – пятиместным кроссовером CX-60, который художник представил на суд читателей ранее. Напомним, то изображение было создано на основе попавших в Сеть патентных изображений двухрядного SUV.

Рендер Mazda CX-80

У CX-80, вероятно, будет такая же полностью светодиодная головная оптика, которая соединяется с фирменной решёткой радиатора, похожей по форме на нынешнюю, в центре разместят крупный логотип. Как отметили в издании, такое оформление визуально придаёт автомобилю слегка «агрессивный» характер. В передний бампер интегрированы крупные воздухозаборники. Судя по изображению профиля новинки, у трёхрядного кроссовера будет небольшое окно в задней стойке, что создаст ощущение большего пространства.

Официальных сведений о «начинке» Mazda CX-80 пока нет. По данным motor.es, в моторную линейку, вероятно, войдут четырёхцилиндровые бензиновые и дизельные двигатели Skyactiv-X. Кроме того, у модели будет несколько гибридных модификаций: подключаемый к сети вариант, а также подзаряжаемый гибрид с роторным мотором, исполняющим роль генератора.

кроссовер авторынок новинки Mazda Mazda CX-80

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика От педали до колеса: что влияет на эффективность тормозов? Если задать такой вопрос, большинство ответит: колодки. Да, с этим трудно не согласиться. Но ведь тормоза – это целая система со множеством деталей и компонентов, и в её работе важна каждая... 947 0 4 05.11.2021
Статьи / Авто недели Почти не гниет, почти не ломается: стоит ли покупать Nissan Almera Classic за 450 тысяч рублей Недавно мы выбирали максимально недорогой автомобиль на каждый день в лице Kia Spectra и выяснили, что свои 250-300 тысяч он отрабатывает сполна. Правда, локализация корейской машины на «Иж-... 7093 5 1 02.11.2021
Статьи / Гаджеты «Когда полуфлагман – выгоднее»: обзор комбо-устройства Playme PULSE Есть рациональная и проверенная потребительская тактика: узнать все о флагманском товаре в своем сегменте и купить тот, что стоит в линейке на ступень ниже. Такие гаджеты, как правило, весьм... 1135 1 1 02.11.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Синий салон, идеальные тормоза и 68 сил: опыт владения ИЖ-Комби 1988 с пробегом 3000 км История обретения этого автомобиля – типичная история «капсулы времени», хоть авто-мелодраму снимай для кинотеатра в Радиатор-Спрингс! Машина, обнаруженная в гараже с заваренными воротами, с... 61303 11 33 10.06.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Изогнутый дисплей, 10 ступеней АКП и 6,6 секунды до 100: тест обновлённого Cadillac Escalade «Когда нефть на планете подойдет концу, последние выжатые из нее капли бензина сгорят в V12. Спорим?». Давным-давно мне посчастливилось побывать в Германии на юбилее 12-цилиндрового мотора B... 30854 9 4 25.06.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Баланс, доброта и гидромеханический Aisin: тест-драйв Audi A3 Sedan 2021 Кажется, я начал понимать, почему у нас не очень ценят компактные, но вполне приличные автомобили: их надо распробовать. Один день тест-драйва – это слишком мало для того, чтобы понять, чем... 26848 6 21 24.06.2021
Обсуждаемое
78 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
62 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
Больше
Change privacy settings