Mazda готовит большой кроссовер CX-80: первое изображение

Новый семиместный SUV японской марки выйдет на рынок в 2023 году. Он предназначен для домашнего и европейского рынков.

Продажи бренда Mazda на старосветском рынке остаются относительно стабильными. Результаты ощутимо снизились только в течение «ковидного» 2020-го: по данным Carsalesbase, тогда дилеры реализовали в Европе 149 794 экземпляра, этот показатель почти на 40% меньше, чем в 2019 году. В нынешнем году у японской марки динамика вернулась к «плюсу»: за январь-август (более свежей информации пока нет) клиенты купили 107 670 единиц, что на 26,2% больше, чем за первые восемь месяцев 2020-го.



Рендер «младшего брата» Mazda CX-80 – пятиместного кроссовера CX-60

﻿Как Kolesa.ru сообщал в прошлом месяце, в планы компании Mazda входит презентация новых кроссоверов, дебюты пройдут в течение ближайших нескольких лет. Так, в 2022-2023 годах на рынки США и Канады выйдут кроссоверы CX-70 (с двумя рядами сидений) и CX-90 (с тремя рядами сидений), эти автомобили получат новую платформу и продольное расположение двигателя. Кроме того, в обозначенный временной промежуток период в Европе и Японии дебютируют CX-60 (рассчитан на пятерых) и CX-80 (рассчитан на семерых седоков). Уточним, что в дальнейшем так называемые «американские» SUV начнут поставляться и в иные страны, где на них будет спрос.



На фото: конкурент новинки Volkswagen Tiguan Allspace

Пока что в компании практически ничего не рассказали об одной из ранее анонсированных новинок – трёхрядном большом кроссовере Mazda CX-80. Его презентация и выход на европейский и японский рынки намечены на 2023 год, более точные сроки дебюта и начала продаж компания рассекретит позже.



Ожидается, что CX-80 на старосветском рынке составит конкуренцию Volkswagen Tiguan Allspace. По предварительным данным, длина автомобиля японской марки составит немногим более 4,72 метра. В Mazda пока не сообщали о том, как будет выглядеть CX-80. Какой окажется внешность будущей новинки, предположил дизайнер испанского издания motor.es.

Судя по рендеру, экстерьер Mazda CX-80 будет во многом пересекаться с «младшим братом» – пятиместным кроссовером CX-60, который художник представил на суд читателей ранее. Напомним, то изображение было создано на основе попавших в Сеть патентных изображений двухрядного SUV.



Рендер Mazda CX-80

У CX-80, вероятно, будет такая же полностью светодиодная головная оптика, которая соединяется с фирменной решёткой радиатора, похожей по форме на нынешнюю, в центре разместят крупный логотип. Как отметили в издании, такое оформление визуально придаёт автомобилю слегка «агрессивный» характер. В передний бампер интегрированы крупные воздухозаборники. Судя по изображению профиля новинки, у трёхрядного кроссовера будет небольшое окно в задней стойке, что создаст ощущение большего пространства.

Официальных сведений о «начинке» Mazda CX-80 пока нет. По данным motor.es, в моторную линейку, вероятно, войдут четырёхцилиндровые бензиновые и дизельные двигатели Skyactiv-X. Кроме того, у модели будет несколько гибридных модификаций: подключаемый к сети вариант, а также подзаряжаемый гибрид с роторным мотором, исполняющим роль генератора.

