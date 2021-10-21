Mazda готовит новый кроссовер: первое изображение CX-60

Премьера нового паркетника японской марки пройдёт в 2022 году. У модели, вероятно, будет в том числе несколько гибридных версий.

У бренда Mazda на европейском рынке дела в целом идут неплохо. Продажи серьёзно «просели» только в «ковидном» 2020-ом, когда дилеры сумели реализовать всего 149 794 экземпляра (почти на 40% меньше, чем в 2019 году). В текущем году у Мазды динамика снова положительная: за январь-август (более свежих данных пока нет) клиенты купили 107 670 машин (на 26,2% больше, чем за первые восемь месяцев 2020-го).



На фото: Mazda CX-5. Предполагается, что у этого кроссовера будет немало общего с CX-60

В текущем месяце стало известно о том, что Mazda намерена представить несколько новых кроссоверов в ближайшие пару лет. Как мы сообщали ранее, в 2022-2023 годах на рынки США и Канады выйдут кроссоверы CX-70 (с двумя рядами сидений) и CX-90 (с тремя рядами сидений), эти автомобили будут на новой платформе и с продольным расположением двигателя. В этот же период в Европе и Японии дебютируют CX-60 (рассчитан на пятерых) и CX-80 (рассчитан на семерых седоков). На самом деле в дальнейшем так называемые «американские» SUV начнут поставляться и в иные страны, где на них будет спрос.



Информация об одной из анонсированных новинок – Mazda CX-60 – пока держится в секрете. Известно, что премьера пройдёт в 2022-ом, в этом же году он доберётся до дилеров на старосветском и домашнем рынках. Более точные сроки дебюта и старта продаж в компании пока не указывают.



На фото: салон Mazda CX-5

Официальных сведений о том, как будет выглядеть новый пятиместный кроссовер, пока нет. Свой вариант экстерьера будущей модели предложил дизайнер испанского издания motor.es. Предполагается, что внешность паркетника окажется спортивной и будет выполнена в духе минимализма, так как японцы по-прежнему используют элементы стиля KODO. В основу представленного рендера легли ранее попавшие в Сеть патентные изображения.

Ожидается, что создатели экстерьера Mazda CX-60 решат серьёзно не отклоняться от актуального фирменного дизайна. Однако стоит отметить, что у автомобиля на рендере несколько иначе выглядит решётка радиатора, соединяющаяся с полностью светодиодной головной оптикой новой формы. Это визуально придаёт оформлению немного агрессивности. В передний бампер будут интегрированы другие воздухозаборники. Изображений кормы и салона пока нет.



Рендер Mazda CX-60

По предварительным данным, в основу новинки ляжет новая заднеприводная платформа. Подробности о ней появятся позже. Также пока нет точных данных о моторной гамме будущего CX-60. Как сообщает издание, в линейку, вероятно, войдут бензиновые и дизельные двигатели Skyactiv-X. Кроме того, у модели будет несколько гибридных модификаций.

Напомним, в России самым популярным автомобилем японского бренда уже долгое время остаётся кроссовер Mazda CX-5. По итогам продаж в январе-сентябре 2021 года дилеры продали на нашем рынке 13 682 экземпляра. Этот результат на 0,9% меньше, чем за первые три квартала 2020-го. Показатель обеспечил паркетнику 23 строчку в списке самых популярных моделей в РФ в 2021 году.

