Новинки ×

Mazda готовит новый кроссовер: первое изображение CX-60

21.10.2021 5 0 0

Премьера нового паркетника японской марки пройдёт в 2022 году. У модели, вероятно, будет в том числе несколько гибридных версий.

 

У бренда Mazda на европейском рынке дела в целом идут неплохо. Продажи серьёзно «просели» только в «ковидном» 2020-ом, когда дилеры сумели реализовать всего 149 794 экземпляра (почти на 40% меньше, чем в 2019 году). В текущем году у Мазды динамика снова положительная: за январь-август (более свежих данных пока нет) клиенты купили 107 670 машин (на 26,2% больше, чем за первые восемь месяцев 2020-го).

На фото: Mazda CX-5. Предполагается, что у этого кроссовера будет немало общего с CX-60

В текущем месяце стало известно о том, что Mazda намерена представить несколько новых кроссоверов в ближайшие пару лет. Как мы сообщали ранее, в 2022-2023 годах на рынки США и Канады выйдут кроссоверы CX-70 (с двумя рядами сидений) и CX-90 (с тремя рядами сидений), эти автомобили будут на новой платформе и с продольным расположением двигателя. В этот же период в Европе и Японии дебютируют CX-60 (рассчитан на пятерых) и CX-80 (рассчитан на семерых седоков). На самом деле в дальнейшем так называемые «американские» SUV начнут поставляться и в иные страны, где на них будет спрос.

Информация об одной из анонсированных новинок – Mazda CX-60 – пока держится в секрете. Известно, что премьера пройдёт в 2022-ом, в этом же году он доберётся до дилеров на старосветском и домашнем рынках. Более точные сроки дебюта и старта продаж в компании пока не указывают.

На фото: салон Mazda CX-5

Официальных сведений о том, как будет выглядеть новый пятиместный кроссовер, пока нет. Свой вариант экстерьера будущей модели предложил дизайнер испанского издания motor.es. Предполагается, что внешность паркетника окажется спортивной и будет выполнена в духе минимализма, так как японцы по-прежнему используют элементы стиля KODO. В основу представленного рендера легли ранее попавшие в Сеть патентные изображения.

Ожидается, что создатели экстерьера Mazda CX-60 решат серьёзно не отклоняться от актуального фирменного дизайна. Однако стоит отметить, что у автомобиля на рендере несколько иначе выглядит решётка радиатора, соединяющаяся с полностью светодиодной головной оптикой новой формы. Это визуально придаёт оформлению немного агрессивности. В передний бампер будут интегрированы другие воздухозаборники. Изображений кормы и салона пока нет.

Рендер Mazda CX-60

По предварительным данным, в основу новинки ляжет новая заднеприводная платформа. Подробности о ней появятся позже. Также пока нет точных данных о моторной гамме будущего CX-60. Как сообщает издание, в линейку, вероятно, войдут бензиновые и дизельные двигатели Skyactiv-X. Кроме того, у модели будет несколько гибридных модификаций.

Напомним, в России самым популярным автомобилем японского бренда уже долгое время остаётся кроссовер Mazda CX-5. По итогам продаж в январе-сентябре 2021 года дилеры продали на нашем рынке 13 682 экземпляра. Этот результат на 0,9% меньше, чем за первые три квартала 2020-го. Показатель обеспечил паркетнику 23 строчку в списке самых популярных моделей в РФ в 2021 году.

кроссовер авторынок новинки Mazda Mazda CX-60

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Volvo S80 I с пробегом: опасная ржавчина чашек и экзотическая электрика S80, S60 и XC90 первого поколения – последние модели, сделанные шведами в рамках своей технологической независимости. Потом наступила «фордовская» эра, а затем и китайская. Есть ли ещё S... 832 0 0 20.10.2021
Статьи / Авто недели Приличный мотор, автомат и независимые подвески: стоит ли покупать Kia Spectra I за 350 тысяч Цены и на новые, и на подержанные машины бьют рекорды, а потребность многих в дешевом автомобиле на каждый день никуда не исчезает. Как мы уже неоднократно говорили, выходов в сложившейся си... 2102 1 2 20.10.2021
Статьи / Популярные вопросы Я посадил за руль другого человека: чем это опасно и почему за это можно получить штраф Все слышали об услуге «трезвый водитель», которую предоставляют компании, таксопарки и просто частные лица. Некоторые такой услугой даже пользовались. А некоторые иногда просят сесть за руль... 703 2 5 18.10.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Синий салон, идеальные тормоза и 68 сил: опыт владения ИЖ-Комби 1988 с пробегом 3000 км История обретения этого автомобиля – типичная история «капсулы времени», хоть авто-мелодраму снимай для кинотеатра в Радиатор-Спрингс! Машина, обнаруженная в гараже с заваренными воротами, с... 60297 8 33 10.06.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Изогнутый дисплей, 10 ступеней АКП и 6,6 секунды до 100: тест обновлённого Cadillac Escalade «Когда нефть на планете подойдет концу, последние выжатые из нее капли бензина сгорят в V12. Спорим?». Давным-давно мне посчастливилось побывать в Германии на юбилее 12-цилиндрового мотора B... 29819 9 4 25.06.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Баланс, доброта и гидромеханический Aisin: тест-драйв Audi A3 Sedan 2021 Кажется, я начал понимать, почему у нас не очень ценят компактные, но вполне приличные автомобили: их надо распробовать. Один день тест-драйва – это слишком мало для того, чтобы понять, чем... 26119 6 21 24.06.2021
Обсуждаемое
78 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
62 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
Больше
Change privacy settings