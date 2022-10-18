Мечта об авто может стать реальностью

Автосалон YouAuto предлагает огромный выбор б/у автомобилей с возможностью получения выгодного автокредита. При этом каждый покупатель, оформивший здесь кредит на покупку машины, получает скидку от 4,9 процентов, достигающую в ряде случаев 80 тыс. рублей.

Автомобиль для каждого

В автосалоне можно найти автомобили разных классов, марок и моделей. Классическим форм-фактором для езды по городским трассам считается седан. В каталоге автосалона можно найти самые разные модификации данного типа кузова.

Если вы любите массивные, брутальные кары, обязательно загляните в раздел внедорожников. Деловым людям больше всех подойдут модельные ряды разных автомобильных брендов бизнес-класса, которые также собраны в отдельной категории.

Есть в ассортименте и модели, идеально подходящие для женщин. Они легки в управлении, маневренны и безопасны на дорогах. Автолюбителям, занимающимся частными перевозками, автосалон предлагает огромный выбор экономичных, рентабельных и недорогих авто.

Преимущества автосалона YouAuto

Принимая во внимание опасность покупки автомобилей у частников, лучше всего обратиться в официальный автосалон. ЮАвто предлагает своим потенциальным покупателям ряд преимуществ, среди которых необходимо выделить:

абсолютную безопасность;

47 банков-партнеров;

выгодные автокредиты;

приятные подарки каждому;

трейд-ин.

Оформление машин здесь происходит в соответствии с действующими нормами закона. Клиентам компании гарантируется полная юридическая чистота сделок. Об этом позаботится команда высококвалифицированных юристов с богатым практическим опытом.

Выгодный автокредит будущие автовладельцы могут оформить в 47 банках-партнерах. А если вы решите приобрести автомобиль именно у этого продавца, получите ценный подарок. Это может быть, например, целый комплект зимних шин, которые обязательны в холодное время года.

Также ЮАвто предлагает выгодный обмен старого автомобиля на новый по программе трейд-ин. Процедура выполняется без лишних формальностей и бюрократии. Сотрудники автосалона проведут диагностику и оценку вашего авто, установив реальную стоимость и состояние. После этого вы сможете выбрать наиболее подходящую модель в автосалоне и покрыть только разницу. После оформления машина станет вашей за весьма невысокую цену.