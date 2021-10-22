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  • Mercedes-AMG готовит новинку: названы сроки премьеры «двухдверки» SL

Mercedes-AMG готовит новинку: названы сроки премьеры «двухдверки» SL

22.10.2021 113 0 0

Презентация автомобиля немецкой марки пройдёт на следующей неделе. Салон спорткара уже рассекречен, а вот внешность новинки пока по-прежнему держится в секрете.

 

Немецкая компания выпускает модель SL с открытым верхом (индекс расшифровывается как Super Leicht, что в переводе обозначает «супер лёгкий») ещё с 1954 года. Отметим, за последнее десятилетие пиковым для модели оказался 2012 год – тогда европейские дилеры реализовали 3937 машин. Для сравнения, в «доковидном» 2019-ом было продано лишь 885 единиц, а по итогам кризисного прошлого года они реализовали 505 машин, что почти на 43% меньше, чем годом ранее.

Теперь компания подготовила SL нового поколения, его премьера пройдёт в считанные дни. Как стало известно сегодня, «двухдверка» седьмого поколения дебютирует 28 октября. Несмотря на то, что до презентации осталось меньше недели, немцы по-прежнему держат внешность следующего SL в секрете. Как мы сообщали ранее, модель нового поколения теперь полностью перейдёт в линейку Mercedes-AMG.

У автомобиля будет мягкий верх (у актуальной версии – металлический) и два ряда сидений, правда, второй ряд, подойдёт скорее для размещения спортивных сумок, ведь с относительным комфортом на этих местах смогут расположиться люди, чей рост не превышает 1,5 метра. При этом места для ног пассажиров, сидящих сзади, практически нет, а спинки кресел находятся почти в вертикальном положении.

Напомним, ранее показанный в подробностях интерьер нового SL в Mercedes-AMG обозначили как «гипераналоговый» (hyperanalog). В салоне можно увидеть круглые дефлекторы вентиляции – четыре таких «турбины» расположены на передней панели. Помимо этого, виртуальная «приборка» диагональю 12,3 дюйма, визуально будто бы утоплена в нишу, Предположительно, таким образом в компании решили сделать так, чтобы при езде с открытым верхом было видно дисплей, а не блики на нём.

От проблемы бликов защитили в том числе и тачскрин информационно-развлекательной системы MBUX (его диагональ – 11,9 дюйма). Система работает таким образом, что меняет угол наклона, причём делает это автоматически: отдельный электропривод отвечает за то, чтобы сенсорный экран находился в более вертикальном положении, когда крыша нового SL сложена, а когда водитель поднимает мягкий верх, дисплей сам «откидывается» в сторону передней панели.

Mercedes-AMG SL седьмой генерации окажется легче по сравнению с предшественником (вес актуальной версии SL 63 AMG DSG – 1845 кг). Новая «двухдверка» получит систему полного привода AMG 4Matic+, ещё известно, что базовой версии под капотом окажется четырёхцилиндровый двигатель.

Официальной информации о «начинке» пока нет. По предварительным данным, модель могут оснастить гибридной силовой установкой, в основе которой окажется двухлитровый турбомотор, работающий в тандеме с электромотором. Совокупная отдача такой системы может составить 578 л.с. Ожидается, что в гамме сохранится и двигатель V8, а топовым окажется подзаряжаемый гибрид, совокупная мощность установки которого может превысить 840 л.с.

В списке оснащения SL следующей генерации будут: проекционный дисплей, 64-цветная контурная подсветка; на выбор предложат либо полностью кожаную обивку кресел (в том числе двухцветные версии), либо комбинированную отделку из кожи и микрофибры с контрастной прострочкой.

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