Mercedes-AMG GT S получил спортивный «костюм» от Prior Design

В Prior Design разработали новый ширококузовной обвес для модели Mercedes-AMG GT S, получивший название PD700 GTR. Он включает массивные передние и задние колесные арки, новые боковые юбки, фартуки, капот, большой задний диффузор и фиксированное заднее антикрыло.

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Все элементы обвеса выполнены из карбонового волокна, правда, стоимость комплекта тюнер не раскрывает. Кроме того, в качестве завершающего штриха ателье предлагает 20-дюймовые передние и 21-дюймовые задние колеса, обутые в резину Continental размерностью 245/30 и 305/25, соответственно.

Еще специалисты ателье могут установить на автомобиль комплект занижающих пружин H&R, с которыми дорожный просвет спорткара уменьшится на 40 мм, а также спортивную выпускную клапанную систему.

По желанию клиента в Prior Design могут доработать салон автомобиля, выполнив отделку карбоном и алькантарой с контрастной прострочкой. Также можно нанести логотип ателье на рулевое колесо и подголовники.

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О технических доработках автомобиля ничего не сообщается. Напомним, в подкапотном пространстве моделей Mercedes-AMG GT устанавливается четырехлитровая «битурбовосьмерка» M178, отдача которой у версии GT S составляет 515 л.с. и 670 Нм крутящего момента. В такой конфигурации спорткар разгоняется с нуля до первой «сотни» за 3,8 секунды и набирает максимальную скорость 310 км/ч.

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Кстати, Mercedes-AMG GT неплохо продается – объемы держатся на одном уровне уже три года. Например, в 2017 году в Европе было продано 2 443 машины, а за пять месяцев текущего года производитель реализовал уже 1 862 автомобиля. В США эти показатели равны 1 609 и 760 единиц, соответственно.

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Ну а тем, кто хотел бы модернизировать техническую начинку своего спорткара, следует обратить внимание на предложения от Renntech для Mercedes-AMG GT.