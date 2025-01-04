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Mercedes-Benz CLA следующего поколения: новые изображения

04.01.2025 50 0 0

Немецкая компания в скором времени готовится представить новый компактный седан CLA, а у нас пока есть возможность составить наиболее точное представление о его внешности на основе последних шпионских фотографий и тизеров.

Модель CLA ведёт свою историю с 2013 года, именно тогда было представлено первое поколение седана, также ставшего серийной версией концепта Style Coupé, продемонстрированного годом ранее. На момент выхода компания Mуrcedes-Benz заявляла, что CLA обладает наилучшими аэродинамическими характеристиками среди серийных автомобилей с коэффициентом аэродинамического сопротивления 0,23. В 2014 году на свет появилась универсальная модификация Shooting Brake. Грузопассажирский вариант есть и у машины второго поколения, премьера которого состоялась в 2019 году. Сейчас же финальную доработку проходит третья генерация, и у нас в распоряжении есть множество фотографий замаскированных прототипов, а также несколько тизеров.

Нынешний Mercedes-Benz CLA
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Нынешний Mercedes-Benz CLA
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Нынешний Mercedes-Benz CLA
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Седан сохранит ставшие уже фирменными для этой модели пропорции, при этом дизайн весьма существенно изменится. Так, CLA получит оригинальную переднюю часть, выполненную в стиле одноимённого концепта, представленного в сентябре 2023 года. В фарах появятся светодиодные ходовые огни в стиле логотипа марки, как и практически у всех грядущих новинок Mercedes-Benz, при этом они лишатся полукруглых дуг в нижней части, которые были у концепта. Узкая светодиодная полоска, расположенная над решёткой и визуально объединяющая фары, сохранится, судя по имеющемуся тизеру. Форма бокового остекления практическим идентичная нынешнему поколению, однако на новом седане появятся дополнительные окошки за задними дверьми. Сами же двери, как и у первых двух генераций, останутся безрамочными. В стиле концепта будут сделаны горизонтальные выштамповки на передних и задних крыльях, переходящие в двери и «исчезающие» в районе центральных стоек. Дверные ручки станут выдвижными, как на многих старших моделях компании. Что же касается задней части, то здесь наибольший интерес представляют фонари с теми же трёхлучевыми звёздами габаритных огней (при этом здесь полукруглые элементы вокруг этих звёздочек останутся), объединённые узкой светодиодной полосой.

Рендер нового Mercedes-Benz CLA

Mercedes-Benz CLA третьего поколения станет первой моделью, построенной на платформе MMA (Mercedes-Benz Modular Architecture) нового поколения, разработанную для компактных автомобилей сегмента Entry Luxury. Седан будет предлагаться как с двигателями внутреннего сгорания (в гибридных версиях), так и с полностью электрическими силовыми установками. Внешне они будут различаться лишь деталями, такими как отделка решётки радиатора и наличие либо отсутствие патрубков выхлопной системы (на наших рендерах изображён вариант с ДВС). Гибридные версии будут комплектоваться 1,5-литровым бензиновым двигателем в паре с 8-ступенчатой роботизированной коробкой в с двойным сцеплением. Базовым станет передний привод, а за доплату можно будет получить полноприводную трансмиссию. Про электрические модификации известно, что они будут иметь 800-вольтовую архитектуру и энергоэффективные электромоторы, состыкованные с новой двухступенчатой коробкой передач. В этом же случае базовым приводом станет задний, так как единственный электромотор будет располагаться на задней оси.

Рендер нового Mercedes-Benz CLA

Премьера нового Mercedes-Benz CLA ожидается уже в ближайшие недели.

Напомним, в прошлом месяце были опубликованы официальные тизеры нового Mercedes-Benz V-Class.

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