Mercedes-Benz дразнит тизерами Vito и V-Class следующего поколения

Производство Mercedes-Benz V-Class стартовало в 1996-м, причём этот коммерческий автомобиль за прошедшие годы лишь дважды сменил генерацию. Пассажирский вэн и фургон Vito актуального третьего поколения вышли на рынок в 2014-м, а первый рестайлинг эти модификации пережили в 2019-м. Летом того же года были представлены серийные полностью электрические версии, которые получили свои названия: пассажирский вэн EQV и фургон e-Vito. В прошлом году в полном составе дебютировало обновлённое семейство.

Тизер вэна Mercedes-Benz нового поколения

Как Kolesa.ru сообщал ранее, сейчас немецкая компания продолжает заниматься разработкой Mercedes-Benz Vito и V-Class следующего поколения: минувшей осенью производитель опубликовал официальные «шпионские снимки» замаскированных прототипов грядущих Vito и V-Class, причём известно, что эти версии уже приближены к серийным.

Теперь же в компании слегка «приоткрыли» внешность будущих вэнов, лишённых маскировки, правда, именно что слегка: на новых тизерах можно разглядеть лишь силуэт, часть оптики и не полностью кузов – новинки. Отметим, премьера намечена на весну следующего года, а производство и продажи Mercedes-Benz Vito и V-Class нового поколения, по плану, должны стартовать в 2026-м.

Тизер вэна Mercedes-Benz нового поколения

Ранее сообщалось о том, что в следующем поколении между Vito и V-Class появится больше различий. В Mercedes-Benz отметили, что ассортимент будет варьироваться от семейных фургонов до «эксклюзивных VIP-шаттлов» и роскошных просторных пассажирских вэнов «для клиентов с самыми высокими требованиями».

Известно, что следующие вэны Mercedes-Benz переедут на новую модульную платформу VAN.EA (Mercedes‑Benz Van Electric), которую сам производитель называет «гибкой и масштабируемой». Как в компании отмечали ранее, у этих коммерческих моделей будет только полностью электрическая техника, причём информации о ней пока немного.

Пока что немцы рассказали о том, что у вэнов с 800-вольтовой архитектурой будут версии с электродвигателем на передней оси, а также с двухмоторной установкой. Все новые коммерческие модели получат последнюю версию операционной системы MB.OS, а также зарядное устройство переменного тока на 22 кВт. Пока нет данных о ёмкости тяговых батарей, при этом в Mercedes‑Benz отметили, что запас хода на одной зарядке превысит 500 км. Изначально вэны планируется снабдить полуавтономной системой управления второго уровня, к концу десятилетия ей на смену придёт автопилот третьего уровня, а версии премиум-класса получат систему четвёртого уровня.

Напомним, на прошлой неделе стало известно о том, что кроссовер Mercedes-AMG вышел на тесты: производитель опубликовал первую официальную фотографию замаскированного прототипа будущей новинки. Премьера этого «горячего» SUV ожидается в 2026 году.