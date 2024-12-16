Новинки ×

Mercedes-Benz дразнит тизерами Vito и V-Class следующего поколения

16.12.2024 202 0 2

Дебют новых вэнов немецкой марки, в основу которых ляжет модульная платформа VAN.EA, намечен на весну 2025 года.

Производство Mercedes-Benz V-Class стартовало в 1996-м, причём этот коммерческий автомобиль за прошедшие годы лишь дважды сменил генерацию. Пассажирский вэн и фургон Vito актуального третьего поколения вышли на рынок в 2014-м, а первый рестайлинг эти модификации пережили в 2019-м. Летом того же года были представлены серийные полностью электрические версии, которые получили свои названия: пассажирский вэн EQV и фургон e-Vito. В прошлом году в полном составе дебютировало обновлённое семейство.

Тизер вэна Mercedes-Benz нового поколения

Как Kolesa.ru сообщал ранее, сейчас немецкая компания продолжает заниматься разработкой Mercedes-Benz Vito и V-Class следующего поколения: минувшей осенью производитель опубликовал официальные «шпионские снимки» замаскированных прототипов грядущих Vito и V-Class, причём известно, что эти версии уже приближены к серийным.

Теперь же в компании слегка «приоткрыли» внешность будущих вэнов, лишённых маскировки, правда, именно что слегка: на новых тизерах можно разглядеть лишь силуэт, часть оптики и не полностью кузов – новинки. Отметим, премьера намечена на весну следующего года, а производство и продажи Mercedes-Benz Vito и V-Class нового поколения, по плану, должны стартовать в 2026-м.

Тизер вэна Mercedes-Benz нового поколения

Ранее сообщалось о том, что в следующем поколении между Vito и V-Class появится больше различий. В Mercedes-Benz отметили, что ассортимент будет варьироваться от семейных фургонов до «эксклюзивных VIP-шаттлов» и роскошных просторных пассажирских вэнов «для клиентов с самыми высокими требованиями».

Известно, что следующие вэны Mercedes-Benz переедут на новую модульную платформу VAN.EA (Mercedes‑Benz Van Electric), которую сам производитель называет «гибкой и масштабируемой». Как в компании отмечали ранее, у этих коммерческих моделей будет только полностью электрическая техника, причём информации о ней пока немного.

Пока что немцы рассказали о том, что у вэнов с 800-вольтовой архитектурой будут версии с электродвигателем на передней оси, а также с двухмоторной установкой. Все новые коммерческие модели получат последнюю версию операционной системы MB.OS, а также зарядное устройство переменного тока на 22 кВт. Пока нет данных о ёмкости тяговых батарей, при этом в Mercedes‑Benz отметили, что запас хода на одной зарядке превысит 500 км. Изначально вэны планируется снабдить полуавтономной системой управления второго уровня, к концу десятилетия ей на смену придёт автопилот третьего уровня, а версии премиум-класса получат систему четвёртого уровня.

Напомним, на прошлой неделе стало известно о том, что кроссовер Mercedes-AMG вышел на тесты: производитель опубликовал первую официальную фотографию замаскированного прототипа будущей новинки. Премьера этого «горячего» SUV ожидается в 2026 году.

микроавтобус фургон коммерческий транспорт новинки Mercedes-Benz Mercedes-Benz V-класс Mercedes-Benz Vito Mercedes-Benz EQV
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто и общество Как продать машину, полученную в наследство: оформление, регистрация и налоги Узнайте, как правильно продать автомобиль, полученный в наследство. Пошаговое руководство по оформлению и регистрации, налоговые обязательства, а также важные советы для успешной продажи авт... 1008 0 0 16.12.2024
Статьи / Коммерческий транспорт Yuchai, Weichai, Fast Gear и немного ЯМЗ: обзор выставки коммерческого транспорта Comtrans 2024 Ежегодная выставка коммерческого транспорта Comtrans до сих пор сохраняет статус международной. Что ж, это справедливо, потому что Россия, Беларусь и Китай – страны совершенно разные. Но и о... 848 3 3 13.12.2024
Статьи / Безопасность В России создадут систему кибербезопасности для автомобилей Новости о создании Минпромторгом системы кибербезопасности для автомобилей вызывают как оптимизм, так и определенные опасения. Оптимизм связан с осознанием растущей угрозы кибератак на транс... 3139 0 0 13.12.2024

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Citroen C5 Aircross: непохожий на тебя С весны нынешнего года появилась возможность стать обладателем породистого европейского автомобиля российского производства. Как сейчас C5 Aircross воспринимается на фоне китайских разработо... 66465 25 12 15.10.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв Муфта против парт-тайма: оффроуд-тест TANK 300 В прошлом материале мы разобрались с теорией работы двух самых популярных типов привода 4х4 – с подключением второй оси посредством многодисковой муфты (Torque-On-Demand*) и олдскульным жес... 53134 2 2 29.08.2024
Тест-драйвы / Тест-драйв На все четыре лапы: полевой тест-драйв полноприводного ГАЗ Соболь NN 4WD Появление нового Соболя NN вызвало среди фанатов марки скорее радость, а не восторг. Оно и понятно: всё-таки Соболь, по мнению многих, должен быть полноприводным, а как раз полного привода с... 21715 11 9 30.07.2024
Обсуждаемое
11 Хэтчбек Прототип российского электромобиля Атом показался в ходе испытаний
5 США Отмотать назад: на американские модели Stellantis могут вернуться моторы V8 HEMI
3 Кроссовер Старый знакомый и новый флагман: обзор Bestune B70 и T90
Новые комментарии
Change privacy settings