Mercedes-Benz GLB второго поколения показался на новых фото, рассекречен салон

Мировая премьера кроссовера немецкой марки пройдёт 8 декабря 2025 года. А пока что прототипы будущей новинки отправили на зимние испытания.

Кроссовер Mercedes-Benz GLB в иерархии немецкого бренда занимает место между GLA и GLC. Эта модель была представлена летом 2019 года, а в марте 2023-го пережила обновление. Сейчас на завершающем этапе находится разработка Mercedes-Benz GLB второй генерации: ранее фотошпионы ловили прототипы будущей новинки в ходе дорожных тестов. Глобальный дебют этого SUV намечен на первую декаду следующего месяца.

На фото: прототип Mercedes-Benz GLB второго поколения

Сейчас производитель решил показать грядущий семиместный кроссовер на новых фото, причём экстерьер оказался спрятан с помощью «снежной» маскировки, а вот салон рассекречен полностью. Отметим, Mercedes-Benz завершает тестирование в технологическом центре, расположенном в Зиндельфингене (Германия). Здесь прототипы прошли испытания в холодных погодных условиях с помощью климатической аэродинамической трубы, которая способна имитировать температуру до –40°C.

Помимо этого, здесь установлены специальные снежные пушки, которые могут «имитировать жестокие снежные бури»: осадки движутся навстречу тестируемому автомобилю со скоростью до 200 км/ч. В компании рассказали о том, что новый «зелёный» GLB с прибавкой EQ способен нагревать салон в два раза быстрее по сравнению с актуальным SUV – за 20 минут езды при температуре –7°C. Ещё в компании рассказали о новом тепловом насосе, который собирает отработанное тепло от электродвигателей и батарей, а также от окружающего воздуха, отмечается, что это повлияло на увеличение запаса хода.

Судя по «заснеженному» прототипу на снимках, «второй» Mercedes-Benz GLB получит головную оптику иной формы, увеличенную фирменную решётку радиатора (или заглушку на её месте у электроверсий) и другие фонари. Модели оставили обычные наружные зеркала, традиционные дверные ручки, «оквадраченные» колёсные арки, рейлинги на крыше и довольно большой спойлер, установленный в верхней части багажной двери.

На фото: салон Mercedes-Benz GLB второго поколения

Немецкий производитель показал интерьер нового Mercedes-Benz GLB, рассчитанный либо на пятерых, либо на семерых седоков. Место передней панели (вероятно, у топ-версий) будет занято цифровой панелью MBUX Superscreen. Предполагается, что она объединяет в себе виртуальную приборку диагональю 10,25 дюйма, 14-дюймовый центральный тачскрин информационно-развлекательной системы и отдельный дисплей для переднего пассажира – тоже на 14 дюймов.

Ещё новый кроссовер снабдили круглыми дефлекторами вентиляции, напоминающими турбины самолёта, трёхспицевым рулевым колесом с физическими кнопками, устройством для беспроводной зарядки смартфонов, а также панорамной крышей (входит в список стандартного оснащения). Опционально доступны подсветка крыши и изображение «звездного неба» – с помощью эмблем в виде трёхлучевых звёзд.

Официальная информация о «начинке» нового GLB появится позже. Известно, что в основу кроссовера второго поколения ляжет платформа MMA (Mercedes-Benz Modular Architecture). По предварительным данным, у модели будут гибридные версии с 1,5-литровым четырёхцилиндровым двигателем, батареей ёмкостью 1,3 кВт*ч, восьмиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением и интегрированным электродвигателем. Отдача, вероятно, составит либо 156 л.с. (280 Нм), либо 184 л.с. (330 Нм).

Ожидается, что Mercedes-Benz GLB EQ оснастят тяговым аккумулятором ёмкостью 85 кВт*ч, стартовому исполнению, вероятно, будет положен единственный 272-сильный электромотор, расположенный на задней оси (335 Нм). Топ-версию могут снабдить двухмоторной установкой, совокупная мощность которой составит 354 л.с. (515 Нм).