На прошлой неделе в Сети были опубликованы свежие шпионские фотографии нового GLC, что стало для нас поводом представить, как будет выглядеть будущий кроссовер.

GLC первого и единственного пока поколения с индексом Х253 производится с 2015 года, а в 2019-м модель получила рестайлинг. В скором времени ему на смену придёт полностью новый автомобиль, который сейчас проходит дорожные испытания. Тестовые образцы пока скрыты под толстым слоем камуфляжа, однако можем предположить, что кроссовер получит более узкие фары. Их форма пока не проглядывается, и мы изобразили один из возможных вариантов. Решётка радиатора же, наоборот, станет чуть крупнее.

Наши рендеры сделаны на основе шпионских фотографий, поэтому размеры и пропорции кузова соответствуют реальному автомобилю. Визуально новый GLC станет крупнее своего предшественника – как минимум, по длине (задний свес явно увеличится). Сбоку можно отметить зеркала, расположенные на ножках. Что же касается задней части, скорее всего, она будет решена в стиле других новых кроссоверов, а изображённые здесь фонари перекликаются по форме и начинке с таковыми на новом C-классе.

Кроссовер следующего поколения будет построен на модульной платформе MRA (Modular Rear Architecture), которую также использует новая «цэшка». Ожидается, что модель станет легче по сравнению с предшественником. Для паркетника предложат широкую гамму бензиновых и дизельных моторов, также появится много гибридных модификаций. Подобно новому С-классу, GLC будет оснащаться только 4-цилиндровыми двигателями, это касается и топовой модификации AMG, которая в нынешнем поколении имеет 8-цилиндровый мотор. Коробка передач будет только автоматической.

Премьера новинки ожидается ближе к 2022 году.

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Сегодня в России цены на нынешний GLC начинаются с отметки в 4 690 000 рублей (220 d, 194 л.с.). Базовый бензиновый вариант GLC 200 (197 л.с.) обойдётся в 4 990 000 рублей. На вершине гаммы – вышеупомянутая 510-сильная модификация GLC 63 S AMG, которая оценивается в 9 800 000 рублей. Все версии оснащены полным приводом и автоматической коробкой передач.

Напомним, ранее были опубликованы официальные фотографии интерьера нового электрического флагмана марки с индексом EQS.