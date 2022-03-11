Немецкая компания продолжает испытания новой генерации своего популярного кроссовера, и благодаря имеющимся шпионским фотографиям у нас есть возможность представить, как будет выглядеть автомобиль.

Модель GLC была впервые представлена в 2015 году, она пришла на смену паркетнику с обозначением GLK, единственное поколение которого производилось в 2008-го. В 2019 году кроссовер получил рестайлинг, и теперь Mercedes-Benz готовится к премьере полностью нового GLC, тестовые образцы которого уже неоднократно были замечены фотошпионами. Что же изменится во внешности модели?

Рендер нового Mercedes-Benz GLC

Новое поколение получит эволюционные преобразования в соответствии с нынешним стилем бренда. Спереди появится чуть более крупная решётка радиатора, а фары станут немного более узкими. Зеркала теперь расположены на ножках, также изменится пластика боковин: исчезнет характерная выштамповка, идущая от передних крыльев до задних дверей, вместо неё сделают горизонтальную выштамповку над задними колёсными арками. Немного обновится и форма бокового остекления за счёт восходящей подоконной линии в задней части. Что же касается кормы, то здесь появятся горизонтальные фонари в стиле других новинок компании с оригинальным рисунком светодиодных габаритных огней. Кроме того, автомобиль изображён с дисками нового дизайна.

Рендер нового Mercedes-Benz GLC

По технической части новинка будет во много пересекаться с относительно недавно представленным С-классом нового поколения. Кроссовер также получит турбированные 4-цилиндровые двигатели в гибридных версиях (как мягких, так и подзаряжаемых). Будет и мощная AMG-версия с индексом 63, по аналогии с С-классом она будет оснащена гибридной установкой с 2-литровым 4-цилиндровым мотором, совокупная мощность которой может составить порядка 600 л.с.

Премьера нового Mercedes-Benz GLC ожидается в течение этого года.

Нынешний Mercedes-Benz GLC 1 / 3 Нынешний Mercedes-Benz GLC 2 / 3 Нынешний Mercedes-Benz GLC 3 / 3

Сегодня в России официальный ценник на нынешний GLC начинается с отметки в 6 220 000 рублей (GLC 300, 249 л.с.). Более мощный 390-сильный GLC 43 AMG оценивается в 8 004 000 руб. Наконец, самая мощная 510-сильная модификация 63 S AMG обойдётся в 11 560 000 руб.

Напомним, ранее в Германии сняли с производства седан Е-класса.