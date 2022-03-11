Новинки ×

Mercedes-Benz GLC следующего поколения: новые изображения

11.03.2022 316 0 0

Немецкая компания продолжает испытания новой генерации своего популярного кроссовера, и благодаря имеющимся шпионским фотографиям у нас есть возможность представить, как будет выглядеть автомобиль.

 

Модель GLC была впервые представлена в 2015 году, она пришла на смену паркетнику с обозначением GLK, единственное поколение которого производилось в 2008-го. В 2019 году кроссовер получил рестайлинг, и теперь Mercedes-Benz готовится к премьере полностью нового GLC, тестовые образцы которого уже неоднократно были замечены фотошпионами. Что же изменится во внешности модели?

Рендер нового Mercedes-Benz GLC

Новое поколение получит эволюционные преобразования в соответствии с нынешним стилем бренда. Спереди появится чуть более крупная решётка радиатора, а фары станут немного более узкими. Зеркала теперь расположены на ножках, также изменится пластика боковин: исчезнет характерная выштамповка, идущая от передних крыльев до задних дверей, вместо неё сделают горизонтальную выштамповку над задними колёсными арками. Немного обновится и форма бокового остекления за счёт восходящей подоконной линии в задней части. Что же касается кормы, то здесь появятся горизонтальные фонари в стиле других новинок компании с оригинальным рисунком светодиодных габаритных огней. Кроме того, автомобиль изображён с дисками нового дизайна.

Рендер нового Mercedes-Benz GLC

По технической части новинка будет во много пересекаться с относительно недавно представленным С-классом нового поколения. Кроссовер также получит турбированные 4-цилиндровые двигатели в гибридных версиях (как мягких, так и подзаряжаемых). Будет и мощная AMG-версия с индексом 63, по аналогии с С-классом она будет оснащена гибридной установкой с 2-литровым 4-цилиндровым мотором, совокупная мощность которой может составить порядка 600 л.с.

Премьера нового Mercedes-Benz GLC ожидается в течение этого года.

Нынешний Mercedes-Benz GLC
1 / 3
Нынешний Mercedes-Benz GLC
2 / 3
Нынешний Mercedes-Benz GLC
3 / 3

Сегодня в России официальный ценник на нынешний GLC начинается с отметки в 6 220 000 рублей (GLC 300, 249 л.с.). Более мощный 390-сильный GLC 43 AMG оценивается в 8 004 000 руб. Наконец, самая мощная 510-сильная модификация 63 S AMG обойдётся в 11 560 000 руб.

Напомним, ранее в Германии сняли с производства седан Е-класса.   

кроссовер рендеры "Колёса.ру" новинки Mercedes-Benz Mercedes-Benz GLC

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Россия Дороже новых: какие машины меньше теряют в цене Многие автомобилисты, выбирая новую машину, уже прикидывают, как будут ее перепродавать. Понятно, что последние месяцы рынок непредсказуем – сказывается и рост цен, и дефицит, но все равно в... 183 0 0 11.03.2022
Статьи / Поворот не туда: откуда на воздушном фильтре масло и что с этим делать Наверное, кто-то замечал такое явление: при замене воздушного фильтра на нём заметны следы масла. Чаще всего – в виде пятна, иногда заметны и отдельные капли. Как оно туда попало? Опасно ли... 213 0 0 11.03.2022
Статьи / Бизнес Как стать перекупом автомобилей с нуля и зарабатывать от 100 тысяч рублей в месяц Реально молодому парню без опыта и образования работать на себя, зарабатывать месячную зарплату за неделю и самостоятельно строить свой рабочий график? Да, все это возможно для перекупщиков... 392 0 3 11.03.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 15 литров, 600 сил и полный комфорт: тест-драйв Урал-ТМ Барс за 20 миллионов Я не очень люблю серийные машины, которые прошли какую-то модернизацию. От них почти всегда веет какой-то небрежностью, кустарщиной, невниманием к деталям, а в самых запущенных случаях – син... 20553 0 22 14.01.2022
Тест-драйвы / Авто с пробегом Полный сток, зелёный салон и 400 тысяч пробега: опыт владения Mercedes S124 Казалось, еще недавно 124-е Мерседесы, любимые народом, вовсю покупали на вторичке для езды как уже непрестижную, но сверхнадежную и неубиваемую машину, однако это время безвозвратно прошло…... 17176 21 23 02.12.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Genesis GV70: приборка с 3D-эффектом, салон круче, чем у BMW, и экономия в миллион Младший кроссовер корейского премиум-бренда записал в свои конкуренты Audi Q5, BMW X3 и Mercedes-Benz GLC. Способен ли корейский выскочка отбить покупателей у признанных авторитетов? 15699 1 6 18.10.2021
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
62 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
Больше
Change privacy settings