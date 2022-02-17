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  • Родина не принимает: седан Mercedes-Benz E-класса снят с продажи в Германии

Родина не принимает: седан Mercedes-Benz E-класса снят с продажи в Германии

17.02.2022 211 0 0

Очередная популярная модель Mercedes-Benz пала жертвой глобального дефицита микрочипов: на родине марки седан Е-класса поколения W213 нельзя будет купить вплоть до окончания его производства в 2023 году.

 

В январе германские дилеры Mercedes-Benz перестали принимать заказы на внедорожник G-класса, так как растущий спрос наложился на глобальный дефицит микрочипов, спровоцированный пандемией COVID-19. Теперь такая же участь постигла Е-класс поколения W213, о чём сообщают немецкие издания auto motor und sport и Automobilwoche: приём заказов на эту модель в кузове седан прекратился ещё в пятницу (11 февраля), но покупатели по-прежнему могут заказать универсалы либо поискать седан из дилерских запасов, то есть купить выставочные образцы. На другие станы ограничение пока не распространяется. В России, напомним, производство простых модификаций Е-класса локализовано на заводе «Мерседес-Бенц Московия» в Солнечногорске. Заказы на G-класс, который собирается на заводе Magna Steyr в австрийском Граце, российские дилеры тоже пока принимаются в обычном порядке.

Между тем главным потребителем Е-класса сегодня является Китай: здесь производится и продаётся версия L с удлинённым в стиле Майбахов кузовом, в прошлом году, по данным ресурса CarSalesBase, продано 142 216 экземпляров этой модели, на 5,1% меньше, чем в 2020-м.

В Европе в 2021 году продано только 53 654 экземпляра Е-класса, на 23,5% меньше, чем в 2020-м. В доковидном 2019-м было реализовано 107 453 шт., а лучшим годом для поколения W213 в Европе стал 2017-й — тогда было продано 127 638 шт.

В США 2017 год тоже стал лучшим для поколения W213: продано 49 473 экземпляра против 20 947 шт. в 2021 году.

В России в прошлом году продано 6475 седанов Е-класса и 82 кросс-универсала All-Terrain.

Поколение W213 дебютировало в 2016 году и в 2020-м пережило плановый рестайлинг, то есть сейчас находится на излёте карьеры. Преемник с заводским индексом W214 выйдет на рынок в 2023 году, но официальная премьера состоится раньше — в конце 2022 года.

По данным auto motor und sport, производство поколения W213 на заводе Mercedes-Benz в Зиндельфингене прекратится в марте 2023 года, и шансов на то, что до этой даты появятся свободные слоты для клиентов из Германии, практически нет. То есть Германия уже может начать прощаться с седанами поколения W213.

Революции в дизайне в поколении W214, судя по снимкам фотошпионов и рендерам, не предвидится, при этом из гаммы даже на AMG-версиях исчезнет мотор V8. В качестве альтернативы Е-классу компания Mercedes-Benz уже ближайшим летом предложит полностью электрический бизнес-седан EQE — в России он тоже будет доступен.

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