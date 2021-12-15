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Новый Mercedes-Benz E-класса: первые изображения

15.12.2021 965 1 0

В начале этого месяца в Сети появились первые шпионские фотографии тестовых образцов Е-класса следующего поколения, благодаря которым у нас есть возможность оценить, как седан изменится внешне.

 

Нынешний седан бизнес-класса в кузове W213 (пятого по счёту поколения) впервые был продемонстрирован в январе 2016 года на Международном автосалоне в Детройте. В марте 2020-го модель получила заметный рестайлинг, в ходе которого полностью обновились передняя и задняя части седана. С тех пор прошло чуть больше полутора лет, однако на дорогах уже замечены закамуфлированные образцы нового седана. Сквозь маскировку пока не так много можно разглядеть, однако некоторые детали уже видны. Так, спереди появится более крупная решётка радиатора, которая будет располагаться чуть ниже. Фары получат новую форму и, судя по шпионским фотографиям, светодиодные полоски ходовых огней вдоль верхней и нижней границ.

Рендер нового Е-класса

В целом по форме седан схож с нынешним, можно обратить внимание лишь на чуть более широкие задние стойки кузова и сильнее «заваленное» заднее стекло. Одно из самых заметных отличий на виде сбоку – выдвижные дверные ручки, аналогичные устанавливаемым на новый S-класс. Скорее всего, пластика боковин станет более простой, подобно других новинкам немецкой компании. Сзади пока лишь видно, что седан сохранит горизонтальные фонари, при этом их форма должна немного измениться.

Рендер нового Е-класса

Достоверной информации о технической части будущего E-класса пока нет. Нынешний же седан построен на модульной платформе MRA и оснащается широкой гаммой бензиновых и дизельных моторов. Можем лишь предположить, что новая «Ешка» предложит больше 4-цилиндровых турбомоторов подобно С-классу нового поколения, и также больше электрифицированных модификаций в соответствии с современными тенденциями в автомобилестроении.

Премьера новинки ожидается не ранее 2023 года.

Нынешний Mercedes-Benz Е-класса
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Нынешний Mercedes-Benz Е-класса
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Нынешний Mercedes-Benz Е-класса
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Сегодня в России минимальная стоимость рестайлингового седана Е-класса составляет 4 810 000 рублей (Е 200 АТ, 197 л.с.). Базовый ценник 194-сильной версии Е 220 d с полным приводом 4MATIC всего на 10 тысяч больше. Предлагается также гибридная модификация E 300 e 4MATIC с 2-литровым бензиновым мотором, совокупная отдача составляет 320 л.с. – от 6 020 000 рублей. На вершине гаммы – 612-сильная AMG-версия Е 63 S 4MATIC за 10 460 000 рублей.

Между тем, совсем недавно мы выясняли, на что стоит обратить внимание при покупке S-Class W220 с пробегом.   

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1 комментарий
15.12.2021 21:44
altersin

Красивый! А теперь то же самое на 17" колёсах! ))

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