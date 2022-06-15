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Mercedes-Benz готовится «освежить» B-Class: первое изображение

15.06.2022 16 0 0

Предполагается, что немецкая компания представит обновлённую версию автомобиля в 2023 году. Напомним, преемника у B-Class не будет.

 

Компания Mercedes-Benz выпускает B-Class с 2005 года, за прошедшее время модель успела несколько раз сменить генерацию. Актуальное третье поколение появилось в 2019 году. Продажи B-Class в Европе снижаются с «ковидного» 2020-го: тогда клиенты купили всего 44 664 экземпляра, что почти на 40% меньше, чем годом ранее. В следующем году показатель упал до 27 694 единиц (на 38% меньше). В текущем году модель пока также в «минусе»: за первую треть старосветские дилеры реализовали 8335 шт., что на 18,6% меньше, чем в январе-апреле 2021-го.

На фото: актуальный Mercedes-Benz B-Class

У Mercedes-Benz B-Class не будет преемника: третье поколение окажется последним в истории модели. Предполагается, что компактный MPV уступит дорогу электромобилям и SUV немецкого бренда примерно в середине текущего десятилетия. Однако о поклонниках B-Class в компании не забыли: в относительно скором будущем автомобиль получит обновление.

Предполагается, что «посвежевшая» версия выйдет на рынок в первые месяцы 2023 года. Ранее прототип новинки в маскировочной плёнке, отправленный на дорожные испытания, уже попадался на глаза фотошпионам. Судя по ним, автомобиль получит несколько «точечных» изменений в экстерьере. Пока что официальной информации о том, как будет выглядеть обновлённый Mercedes-Benz B-Class, нет, так что у художников есть шанс представить своё видение внешности будущей модели.

Рендер обновлённого Mercedes-Benz B-Class

Свой вариант экстерьера «посвежевшего» B-Class предложил дизайнер испанского издания motor.es. Судя по рендеру, у обновлённой модели, вероятно, будет головная оптика иной формы с иначе оформленными светодиодными дневными ходовыми огнями. Иную, более скруглённую форму могут придать узнаваемой фирменной решётке радиатора, её рисунок по-прежнему будет зависеть от исполнения, к примеру, у AMG Line она получит узор в виде россыпи маленьких хромированных трёхлучевых звезд.

Предполагается, что корму тоже пересмотрят: скоро всего, изменения коснутся бампера, оформления багажной двери и фонарей, которым придадут новую форму и более современную начинку. Кроме того, в ходе обновления Mercedes-Benz B-Class расширят палитру цветов кузова, а также изменят дизайн легкосплавных колёсных дисков.

На фото: салон актуального Mercedes-Benz B-Class

Салон у обновлённого B-Class вероятно лишат сенсорной панели управления на центральном тоннеле, управлять функциями автомобиля можно будет с помощью тачскрина мультимедийной системы MBUX (она получит программное обеспечение последнего поколения), её снабдят помощником, управляемым с помощью голосовых команд с улучшенной технологией распознавания речи. Ещё «посвежевший» компактвэн получит новое многофункциональное рулевое колесо с сенсорными кнопками.

Ожидается, что в ходе обновления модели оставят прежнюю линейку бензиновых и дизельных двигателей. Кроме того, список версий, скорее всего будет пополнен за счёт «мягкого гибрида». Останется и подключаемый гибрид B 250 e. В состав установки EQ Power входят 163-сильная турбочетвёрка объёмом 1,3 литра (250 Нм), 102-сильный электромотор (300 Нм) и восьмиступенчатый «робот» 8F-DCT с двумя сцеплениями. Совокупная отдача составляет 218 л.с., а крутящий момент – 450 Нм.

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