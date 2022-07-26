Mercedes-Benz обновит A-Class: хэтчбек проехался на камеру

Компания Mercedes-Benz наладила производство A-Class в 1997 году, за прошедшее время компакт успел несколько раз сменить поколение. Модель актуальной четвёртой генерации (её индекс – W177) появилась в 2018-ом. Судя по статистике Carsalesbase, продажи A-Class в Европе снижаются в течение последних двух лет. Так, за «ковидный» 2020-ый дилеры продали 158 955 машин, что на 20% меньше, чем в 2019-ом, а в прошлом году клиенты купили лишь 118 439 экземпляров, что на 25,5% меньше. Стоит отметить, что и в текущем году у A-Class отрицательная динамика: за январь-апрель модель разошлась тиражом в 29 752 шт. (на 37% меньше, чем за первую треть предыдущего года).



На фото: прототип обновленного хэтчбека Mercedes-Benz A-Class

Ранее стало известно о том, что преемника у Mercedes-Benz A-Class не будет: Модель, вероятно, заменят новым электрокаром начального уровня «зелёной» линейки EQ. Однако до конца своего жизненного цикла компакт ещё получит обновление: ранее прототипы «посвежевшего» автомобиля уже попадались в объективы фотошпионов. Очередной порцией снимков с нами поделились коллеги из motor.es. На этот раз хэтчбек на фотографиях имеет меньше маскировочной плёнки.



Сейчас камуфляж остался на передней части и частично на корме обновлённого A-Class. Очевидно, модели подкорректируют форму решётки радиатора, головную технику, передний бампер со встроенными в него воздухозаборниками, а также фонари и нижнюю часть заднего бампера.



На снимках можно увидеть в том числе и салон посвежевшего хэтчбека, но здесь тоже часть элементов скрыта. Так, пока не получается разглядеть виртуальную «приборку» и тачскрин фирменной информационно-развлекательной системы MBUX. Зато видны дефлекторы вентиляции, рулевое колесо и дверные панели будущего Mercedes-Benz A-Class. Известно, что у обновлённого компакта исчезнет тачпад с центрального тоннеля.



В моторной линейке «посвежевшего» Mercedes-Benz A-Class ожидаются корректировки, но кардинальных изменений ждать не стоит. Клиентам по-прежнему будет доступен выбор бензиновых и дизельных двигателей. Предполагается, что производитель сосредоточится на улучшении показателей объёмов их выбросов и расхода топлива. В списке останется и подключаемый гибрид. Будет у обновлённого автомобиля и «заряженная» версия от Mercedes-AMG.



Предполагается, что презентация новинки пройдёт до конца текущего лета, а в продаже на европейском рынке обновлённый Mercedes-Benz A-Class появится грядущей осенью. О том, как изменятся цены модели после обновления, официальной информации пока нет. На сегодняшний день стартовый ценник актуальной модели на домашнем рынке, в Германии, составляет 37,2 тыс. евро.

Ранее Kolesa.ru публиковал также шпионские снимки обновлённого «заряженного» хэтчбека Mercedes-AMG A 45 S. Ожидается, что технику хот-хэтча не тронут, так что под капотом, скорее всего, останется 2,0-литровый четырёхцилиндровый «турбомотор» с отдачей в 421 л.с. Этот двигатель идёт в комплекте с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач DCT.

