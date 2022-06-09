Mercedes-AMG отправил на испытания обновлённый A 45 S: хэтчбек попался фотошпионам

Предполагается, что дебют «заряженной» модели немецкого бренда пройдёт до конца текущего года. «Начинку» в ходе обновления трогать не будут.

Производство компактного Mercedes-Benz A-Class было налажено ещё в 1997 году, за прошедшие годы модель успела несколько раз сменить генерацию. Автомобиль актуального четвёртого поколения (с индексом W177) появился в 2018-ом. Продажи A-Class в Европе снижаются в течение последней пары лет. По данным сайта Carsalesbase, в «ковидном» 2020-ом клиенты купили 158 955 единиц (на 20% меньше, чем годом ранее); в 2021-ом результат сократился до 118 439 машин (на 25,5% меньше). В текущем году у компакта тоже отрицательная динамика: за первую треть клиенты купили 29 752 шт., что на 37% меньше, чем в январе-апреле предыдущего года.



На фото: прототип обновлённого Mercedes-AMG A 45 S

У A-Class есть «заряженная» версия, выпускаемая спортивным подразделением немецкой компании: речь идёт о Mercedes-AMG A 45 S. Оно занимается разработкой обновлённой версии «хот-хэтча». Сейчас прототип находится на дорожных испытаниях, его тестируют в южной части Европы. Фотографиями замаскированной новинки с ними поделилось испанское издание motor.es.



Маскировочная плёнка прячет изменения, которые Mercedes-AMG A 45 S получил в ходе обновления. Очевидно, они коснутся передней части, включая форму фирменной решётки радиатора и бампер с интегрированными в нижнюю часть воздухозаборниками. Головной оптике, вероятно, достанутся новые светодиодные ходовые огни. Корма «горячего» хэтчбека получит ещё меньше корректировок, судя по снимкам, они затронут задние фонари.



На снимках виден и салон «посвежевшего» Mercedes-AMG A 45 S. Изменений в интерьере немного: ожидается, что они затронут в основное рулевое колесо, которое на фотографиях прикрыто тканью. Как отметили в издании, модель снабдят разработанной немецкой компанией новинкой – мультифункциональным рулём следующего поколения. Информационно-развлекательную систему доработают, чтобы она лучше распознавала голосовые команды.



Предполагается, что Mercedes-AMG пересмотрит список оборудования и опционных пакетов для модели. Кроме того, A 45 S могут модернизировать шасси, скорректировать ездовые режимы и перенастроить подвеску, а также рулевое управление.



Ожидается, что в ходе обновления производитель не будет трогать технику «хот-хэтча». Так что у Mercedes-AMG A 45 S под капотом, скорее всего, останется 2,0-литровый четырёхцилиндровый «турбомотор» с отдачей в 421 л.с. Двигатель идёт в комплекте с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач DCT. У модели будет система полного привода 4Matic+.



Ранее мы публиковали шпионские снимки другой будущей новинки Mercedes-AMG: на дорожных тестах также находится подключаемый гибрид C 63. Напомним, спортивное подразделение немецкой компании представила «заряженные» седан и универсал C 43 4Matic в конце апреля текущего года.

