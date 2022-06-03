Mercedes-AMG тестирует новый C 63 PHEV: седан проехался на камеру

Премьера Mercedes-Benz С-Class нового поколения состоялась ещё в феврале 2021 года. В ходе смены генерации эта модель многое переняла от «старшего брата» – дорогого S-Class. В список входят платформа MRA (Modular Rear Architecture), ряд деталей внешности и оформление интерьера. Подразделение Mercedes-AMG представила «заряженные» седан и универсал C 43 4Matic в конце апреля этого года. Сейчас к презентации готовится Mercedes-AMG C 63: фотошпионы поймали прототип его версии PHEV в ходе дорожных испытаний.



На фото: прототип нового Mercedes-AMG C 63 PHEV

Снимками седана с нами поделилось испанское издание motor.es. Предполагается, что ещё одна горячая «цешка» (ожидается в том числе и универсал в исполнении C 63) дебютирует в течение ближайших нескольких недель. На фотографиях, оказавшихся в нашем распоряжении, автомобиль частично скрыт за маскировочной плёнкой: она закрывает обзор на переднюю часть, пороги и корму, хотя головная оптика, задние фонари полностью открыты, кроме того, виден рисунок радиаторной решётки – вертикальные параллельные полосы чёрного цвета.



Судя по фото, у седана Mercedes-AMG C 63 тоже есть небольшой спойлер, расположенный на крышке багажника (как у «четырёхдверки» C 43 4Matic). На снимках ещё видны четыре «оквадраченных» патрубка выхлопной системы (по два с каждой стороны) и красные тормозные суппорты за колёсными дисками.



Подключаемый гибрид Mercedes-AMG C 63 получил силовую установку, созданную в рамках технологии AMG E Performance. По данным издания, в её основе лежит 4,0-литровый битурбомотор V8, а на задней оси расположен 204-сильный электродвигатель. Не исключено, что у стартовой версии совокупная отдача системы составит около 545 л.с., у топовой может превысить 650 л.с.

По предварительной информации, входящая в состав установки батарея сможет обеспечивать запас хода в чисто электрическом режиме не более 25 километров. Двигатель работает в комплекте с девятиступенчатой автоматической коробкой передач. У Mercedes-AMG C 63 есть система полного привода 4Matic+.



Напомним, у C 43 4Matic под капотом находится 2,0-литровый мотор с комбинированным впрыском топлива и электроприводом турбокомпрессора (таким же оснащается кабриолет Mercedes-AMG SL 43). Небольшой электромотор установлен на валу между турбинным и компрессорным колёсами, он питается от 48-вольтовой электросети. Отдача двигателя у седана и универсала Mercedes-AMG C 43 составляет 408 л.с., а максимальный крутящий момент – 500 Нм. В первые секунды разгона подключается 48-вольтовый стартер-генератор, дающий дополнительные 14 л.с. В пару предлагается автоматическая коробка передач AMG Speedshift MCT 9G с мокрым сцеплением вместо гидротрансформатора.

Тем временем, на днях подразделение немецкого производителя представило Mercedes-AMG One. Гиперкар получил 1,6-литровый V6 и четыре электромотора. В общей сложности будет выпущено всего 275 экземпляров (они уже распроданы).

