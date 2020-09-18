Отзывные кампании ×

Mercedes-Benz отзывает в России AMG-модели из-за риска отказа ESP

18.09.2020 17 0 0

Под отзыв попали кроссоверы Mercedes-AMG GLC, седаны Mercedes-AMG C-класса и лифтбеки Mercedes-AMG GT, реализованные в нашей стране официальными дилерами в 2018 и 2019 годах. На них необходимо обновить прошивку ESP.

 

В феврале 2018 года Daimler в ходе внутренних тестов обнаружил некорректную работу системы ESP на некоторых моделях из спортивной линейки Mercedes-AMG, а именно обнаружена ошибка аварийного режима при возникновении отрицательного давления в системе. Ошибку исправили перепрошивкой модуля управления, но теперь выяснилось, что сделали это не на всех машинах, в связи с чем и объявлена отзывная кампания.

Есть и вторая причина для отзыва. Летом прошлого года концерн Daimler получил от компании Bosch, которая поставляет блоки ESP для автомобилей Mercedes-Benz, уведомление о том, что на некоторых машинах возможны сбои в работе системы из-за того, что она теряет связь с датчиком угла рыскания и не определяет эту неисправность при самодиагностике. В результате ESP будет работать, исходя из неполных данных о поведении машины, что может привести к аварийной ситуации.

Обе проблемы обещают вылечить с помощью новой версии прошивки ESP. Кампания затронет в России 493 автомобиля вышеозначенных моделей, список их VIN-номером можно скачать здесь.

Россия отзывы отзывные кампании Mercedes-AMG Mercedes-AMG GT 4-door Coupé Mercedes-AMG C-класс Mercedes-AMG GLC 63 4Matic+ Mercedes-Benz

 

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