Mercedes-Benz проиграл в суде Nokia. Возможен запрет на продажу машин на крупнейшем рынке Европы

Брендом Mercedes-Benz владеет немецкий концерн Daimler AG. Сейчас его обвиняют в нарушении патентов финской компании Nokia: автопроизводителя подозревают в использовании в моделях марки мобильных технологий Нокии без лицензии. Соответствующее решение принял суд города Мангейма, при этом было отмечено, что в Мерседесе не предприняли серьёзной попытки решить спор с финской компанией на начальном этапе.



На фото: логотип марки Mercedes-Benz

По информации Reuters, сейчас у Nokia есть большое количество патентов: ежегодный доход от них составляет 1,4 млрд долларов (столько суммарно платят лицензиаты, применяющие мобильные технологии финской компании). Nokia сейчас «имеет вес» на рынке телекоммуникационного оборудования, при этом «годы славы», как производителя мобильных телефонов, конечно, ушли в прошлое (после неудачной покупки подразделения корпорацией Microsoft).

Чтобы использовать технологии 4G в автомобилях марки Mercedes-Benz, концерну Daimler придётся купить у Nokia соответствующие лицензии на эксплуатацию, такое решение вынес суд. Финская компания планирует получать процент с каждой выпущенной машины марки, которая имеет технологию подключения к интернету. Кстати, этим оказались недовольны поставщики автокомпонентов: по сведениям Bloomberg, на стороне Daimler выступают Continental и Bosch.



На фото: Mercedes-Benz GLC-Class 1 / 2 На фото: Mercedes-Benz GLC-Class 2 / 2

Согласно решению суда, у Nokia есть право потребовать ввести запрет на продажу автомобилей бренда Mercedes-Benz на домашнем рынке, в Германии. Однако, для этого финской компании потребуется предоставить залог в размере 8,3 млрд долларов – такая сумма станет гарантией покрытия вероятного ущерба в случае, если в итоге нынешнее решение судьи будет отменено в ходе апелляции. Отметим, в Daimler уже заявили, что собираются обжаловать нынешнее решение Мангеймского суда.

Из-за весьма внушительной суммы, с которой Nokia придётся расстаться в случае проигрыша в суде, в Daimler считают, что финны не потребуют временного запрета на продажу автомобилей в Германии (остаётся крупнейшим авторынком в Европе).



На фото: салон Mercedes-Benz GLC-Class

В свою очередь в Nokia продолжают надеяться на то, что концерн Daimler в итоге всё-таки получит лицензию на использование технологий компании честным путём. Финны считают, что взимание своего процента с каждого автомобиля с технологией 4G, это справедливая плата за использование чужих разработок. В Nokia добавили, что нынешняя схема устраивает BMW и Volkswagen.

Сам Volkswagen, кстати, по-прежнему «не вылезает» из судов: продолжаются тяжбы, касающиеся «дизельгейта». Недавно стало известно о том, что концерну, вероятно, всё-таки придётся выплатить компенсации британцам. Если VW окончательно проиграет это дело (планируются дополнительные разбирательства), то сумма выплат пострадавшим в Объединённом Королевстве составит сотни миллионов фунтов стерлингов.

