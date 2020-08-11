Проблемы Volkswagen из-за «дизельгейта»: концерну придётся выплатить компенсации британцам

Немецкий концерн Volkswagen, владеющий в том числе марками Audi, Seat и Skoda, оказался в центре так называемого «дизельного скандала» во второй половине 2015 года. Старт ему был дан в Штатах: тогда американские регуляторы обвинили производителя в намеренном искажении сведений о реальном объёме выбросов вредных веществ от ряда дизельных моторов, которыми оснащались машины марок концерна VW. Чтобы занижать показатели на тестах, производитель использовал специальное программное обеспечение; в компании вину за собой давно признали.



Проблема коснулась и многих других стран мира. Весной 2020-го в Volkswagen подсчитали, сколько на тот момент концерн потратил на урегулирование конфликта. Судя по подсчётам, «дизельный скандал» обошёлся VW в 31,3 млрд евро: столько на тот момент ушло на уплату штрафов и выплату компенсаций. Кроме того, были заложены деньги – 4,1 млрд евро – на ликвидацию последствий «дизельгейта» в текущем году и в 2021-ом. Возможно, в эту сумму не входили компенсации автовладельцам из Великобритании.

Как сообщает Autocar, британский суд отклонил апелляцию Volkswagen, связанную с «дизельным скандалом»: в компании считали, что раз клиенты не понесли убытков, то производитель не обязан выплачивать им компенсации за то, что те пользовались машинами с «неэкологичными» дизельными двигателями. Теперь этот вопрос снова будет обсуждаться в суде, который намечен на весну 2022 года.



На фото: Volkswagen Tiguan

В компании заявили, что «разочарованы» решением Апелляционного суда Великобритании, однако «уважают его». По словам представителя VW, вынесенный вердикт относится «к техническим моментам» и не определяет ответственности компании перед владельцами машин брендов, входящих в состав концерна.

Это решение важно для примерно 90 тыс. владельцев автомобилей Audi, Seat, Skoda и Volkswagen с дизельными моторами серии EA189 (объёмом 1,2, 1,6 и 2,0 литра) и «хитрым» ПО, которые согласились подписать коллективный иск против немецкого концерна, нарушавшего стандарты выбросов Евросоюза. Кстати, это обращение граждан может стать крупнейшим потребительским иском в истории английского права. В случае, если VW проиграет в ходе дальнейших разбирательств, компенсации британцам в сумме составят сотни миллионов фунтов стерлингов.



Ранее стало известно, что концерн проиграл аналогичное дело в США: в итоге суд обязал Volkswagen выплатить компенсации каждому участнику коллективного иска (от 5,1 тыс. до 10 тыс. долларов, что эквивалентно около 370-730 тыс. рублей по текущему курсу). Общая сумма составила 9,8 млрд долларов (около 714 млрд рублей).

В VW отметили, что использование незаконного ПО не соответствует стандартам компании и добавили, что стремятся поддерживать доверие клиентов, вкладываясь в развитие собственной линейки электромобилей. Инвестиции в общей сложности составят 33 млрд евро, они позволят вывести на рынок 75 «зелёных» моделей к 2029 году. Напомним, одной из ближайших новинок станет кроссовер ID.4, ранее его внешность была раскрыта на фотографиях из базы китайского минпрома.

