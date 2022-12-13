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  • Mercedes-Maybach Haute Voiture добрался до серии и стал «самым роскошным S-Class»

Mercedes-Maybach Haute Voiture добрался до серии и стал «самым роскошным S-Class»

13.12.2022 251 0 0

Тираж дорогой версии «эски» ограничен всего 150 экземплярами. Под капотом располагается 6,0-литровый мотор V12 мощностью 612 л.с.

Подразделение Mercedes-Maybach входит в состав немецкого концерна Mercedes-Benz с 2014 года. Напомним, под этим суббрендом производитель выпускает роскошные версии ряда моделей «материнской» марки. Роль первенца исполнил люксовый Mercedes-Maybach S500, в его основе находился седан S-Class шестого поколения (с индексом W222), позже подтянулись и другие автомобили бренда с их модификациями.

На фото: Mercedes-Maybach Haute Voiture

О том, что компания готовит новую роскошную удлинённую версию седана, стало известно ещё в мае 2022 года. Тогда в статусе концепта был представлен Haute Voiture (это отсылка к Haute couture, то есть «от-кутюр»). Тогда же в Мерседесе отметили, что этот автомобиль станет «самым роскошным S-Class в истории». Сообщалось, что модель выпустят лимитированным тиражом в начале 2023 года.

Теперь производитель официально представил товарную версию Mercedes-Maybach Haute Voiture, в основу которой легло исполнение S 680. Этот автомобиль в скором будущем отправят в мелкосерийное производство: всего компания намерена выпустить 150 экземпляров роскошного «растянутого» седана.

У новой версии S-Class от Mercedes-Maybach кузов выполнен в двух цветах: так, сверху (включая капот, крышу, стойки и часть кормы) автомобиль окрашен «морским» тёмно-синим цветом, такой же оттенок получили и колёсные диски новинки; остальное (то есть нижняя половина кузова) выполнена в розово-бежевом цвете. Как и у концепта, у серийного седана массивная фирменная решётка радиатора с тонкими вертикальными прутьями и воздухозаборники в нижней части переднего бампера, а также боковины и корма щедро «сдобрены» хромом.

Схожее цветовое сочетание поддерживается в оформлении интерьера: так, дверные панели отделаны тканью букле с повторяющимися элементами из бежевого, розового, золотого и тёмно-синего. Разработчики решили использовать этот же материал для обивки кресел, хотя преобладает всё же белая кожа. В салоне можно встретить элементы декора из розового золота, а также напольные коврики, созданные из льна и мохера. На потолке виден повторяющийся узор в виде трёхлучевой звезды марки.

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Покупателям лимитированного удлинённого седана Mercedes-Maybach Haute Voiture в комплект предлагается также набор дорожных сумок. Они созданы с использованием уже узнаваемой ткани букле и белого искусственного меха. Такие сумки тоже будут выпущены ограниченным тиражом.

Под капотом роскошного варианта с прибавкой Haute Voiture, как и предполагалось, окажется такая же «начинка», как и у стандартного исполнения S 680. Речь идёт о 612-сильном двигателем V12 объёмом 6,0 литра, ему в пару предлагается девятиступенчатая гидромеханическая автоматическая коробка передач. Цену новой версии седана в компании не назвали.

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