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  • Метановый Renault Logan вот-вот стартует в России: комплектацию выбрать не получится

Метановый Renault Logan вот-вот стартует в России: комплектацию выбрать не получится

21.12.2021 98 1 0

Суммарный запас хода битопливного седана составит свыше 1000 км, при этом регистрировать газобаллонное оборудование не нужно.

 

Логан с мотором, работающим как на бензине, так и на сжатом природном газе (метане), российское подразделение Renault впервые показало еще в 2019 году, но то был прототип. Теперь же компания объявила о том, что такой седан поступит в продажу: прием заказов на Logan CNG откроют в начале следующего года. Новая версия разработана вместе с тольяттинской Группой компаний АТС («Альтернативные Топливные Системы»), которая уже давно ставит газобаллонное оборудование на Lada Vesta и Largus (правда, после рестайлинга Ларгус лишился такой модификации, но вроде бы временно). Эта же фирма займется переоборудованием Логанов в Тольятти, но реализовывать метановые «четырехдверки» будут через дилерскую сеть Renault (Лады CNG, соответственно, продают официальные дилеры отечественной марки).

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Logan CNG сделан на базе серийной модели с мотором 1.6 (82 л.с.) и пятиступенчатой «механикой». В багажнике такого седана установлен 90-литровый баллон, при этом штатный 50-литровый бензобак сохранен. Двигатель запускается на бензине с последующим автоматическим переключением на газ (как и у Lada). Когда газ заканчивается, мотор снова переходит на бензин. Также можно вручную переключить двигатель с одного вида топлива на другой: для этого нужно нажать кнопку на передней панели (рядом с клавишей есть светодиоды, которые сигнализируют о запасе газа). Суммарный запас хода может превысить 1000 километров.

Седан Renault Logan CNG будет доступен в единственной комплектации Life, в нее входят пара подушек безопасности, аудиосистема, кондиционер и подогрев передних кресел. На новую версию распространяется полноценная заводская гарантия (3 года или 100 000 км), при этом владельцу не нужно будет регистрировать газовое оборудование.

Цена пока не объявлена. Чисто бензиновый Логан в аналогичной комплектации сегодня стоит 839 000 рублей. К слову, метановая Lada Vesta предложена в трех версиях (со 106-сильным 1.6), цена этого седана начинается с отметки 1 030 900 рублей (на 165 000 рублей дороже, чем просят за обычную Весту в аналогичном исполнении). Ну и отметим, что все указанные цены – рекомендованные производителями.

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1 комментарий
21.12.2021 22:36
Niko

Ну как обычно: нафига делать версию с чахлым двигателем 82 л.с., если логичнее было бы использовать двигатель на 102 лс где хотя бы гидрокомпенсаторы есть и тяга получше?
Опять же маркетологи рено видимо долбятся в стену и не знают, что в таксопарки активно берут логаны на АКПП.
В любом случае разумнее было бы оставить право выбора за покупателем.
А касательно цены скажу так: установка метана на стороне (судя по инету) стоит где то 60-70к. Если переплата будет сильно больше, то уже не интересно.
На самом деле очень не хватает метановых поло/солярисов и тп авто. Таксопарки брали бы их пачками, особенно с полноценной гарантией от завода

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