Метановый Renault Logan вот-вот стартует в России: комплектацию выбрать не получится

Логан с мотором, работающим как на бензине, так и на сжатом природном газе (метане), российское подразделение Renault впервые показало еще в 2019 году, но то был прототип. Теперь же компания объявила о том, что такой седан поступит в продажу: прием заказов на Logan CNG откроют в начале следующего года. Новая версия разработана вместе с тольяттинской Группой компаний АТС («Альтернативные Топливные Системы»), которая уже давно ставит газобаллонное оборудование на Lada Vesta и Largus (правда, после рестайлинга Ларгус лишился такой модификации, но вроде бы временно). Эта же фирма займется переоборудованием Логанов в Тольятти, но реализовывать метановые «четырехдверки» будут через дилерскую сеть Renault (Лады CNG, соответственно, продают официальные дилеры отечественной марки).

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Logan CNG сделан на базе серийной модели с мотором 1.6 (82 л.с.) и пятиступенчатой «механикой». В багажнике такого седана установлен 90-литровый баллон, при этом штатный 50-литровый бензобак сохранен. Двигатель запускается на бензине с последующим автоматическим переключением на газ (как и у Lada). Когда газ заканчивается, мотор снова переходит на бензин. Также можно вручную переключить двигатель с одного вида топлива на другой: для этого нужно нажать кнопку на передней панели (рядом с клавишей есть светодиоды, которые сигнализируют о запасе газа). Суммарный запас хода может превысить 1000 километров.



Седан Renault Logan CNG будет доступен в единственной комплектации Life, в нее входят пара подушек безопасности, аудиосистема, кондиционер и подогрев передних кресел. На новую версию распространяется полноценная заводская гарантия (3 года или 100 000 км), при этом владельцу не нужно будет регистрировать газовое оборудование.



Цена пока не объявлена. Чисто бензиновый Логан в аналогичной комплектации сегодня стоит 839 000 рублей. К слову, метановая Lada Vesta предложена в трех версиях (со 106-сильным 1.6), цена этого седана начинается с отметки 1 030 900 рублей (на 165 000 рублей дороже, чем просят за обычную Весту в аналогичном исполнении). Ну и отметим, что все указанные цены – рекомендованные производителями.

