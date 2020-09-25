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  • Между Everest и Explorer: в гамме Ford появился трёхрядный кроссовер Equator

Между Everest и Explorer: в гамме Ford появился трёхрядный кроссовер Equator

25.09.2020 262 0 0

Новая модель Ford засвечена в Китае, там ее предложат в пяти-, шести- или семиместном исполнениях. Двигатель пока заявлен только один. Продажи, вероятно, стартуют в следующем году.

 

Очередной «слив» китайского минпрома принес нам фотографии нового кроссовера Ford, выпуск которого наладят на местном заводе СП американского концерна и компании JMC (Jiangling Motors Corporation). Судя по крупной надписи, красующейся на багажной двери, модель назвали Equator (у Форда были концепты с таким именем). Кстати, это будет третий SUV марки производства JMC-Ford – предприятие также выпускает рамный внедорожник Everest и паркетник Territory. Последний, к слову создан на базе «китайца» JMC Yusheng S330. Есть ли «китайские корни» у Экватора – пока неизвестно. В линейке самой «поднебесной» компании сегодня только один вседорожник – S350, донором для которого стал как раз Ford Everest.

Спереди Ford Equator напоминает локальную версию Explorer последнего поколения (китайский кросс отличается от глобального, но и тот, и другой – с несущим кузовом): у новинки похожие радиаторная решетка и бампер. А вот оптика оригинальная – сверху вроде бы светодиодные ДХО сложной формы, блоки основных фар расположены ниже. Зеркала крепятся к дверям на отдельных ножках, фонари соединены между собой красной плашкой.

Некое сходство с Explorer как бы намекает на то, что Equator могли построить на его базе, ведь Explorer для Китая выпускает другое СП – Ford и Changan. Но при этом новый кросс меньше: его длина составляет 4905 мм, ширина – 1930 мм, высота – 1755 мм, колесная база – 2865 мм. Габариты китайского Ford Explorer: 5075/2004/1778 мм, расстояние между осями – 3025 мм. Зато Equator оказался крупнее рамного Everest (4892/1862/1837 мм, колесная база – 2850 мм). Также новинке положены 18-, 19- или 20-дюймовые колеса.

Фотографий салона нет, но известно, что Экватор предложат в пяти-, шести- или семиместной версиях. Не исключено, что, модель получила мультимедийную систему с вертикальным сенсорным экраном – подобный планшет есть у многих китайских Фордов.

Двигатель пока заявлен один, в документах минпрома он обозначен как EcoBoost 4G20D6L, это двухлитровая «турбочетверка» с отдачей в 224 л.с. Коробка не указана. Скорее всего, для модели предусмотрен полный привод. Новый Explorer  в Поднебесной на данный момент доступен с турбомотором 2.3 EcoBoost (276 л.с.), который сочетается с десятиступенчатым «автоматом». Позже у этой модели там тоже должен появиться движок 2.0T.

Китайский Ford Explorer и Equator
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Китайский Ford Explorer и Equator
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Китайский Ford Explorer и Equator
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Китайцы ждут новый Ford Equator в следующем году. По цене в местной гамме марки он может занять нишу между Everest и Explorer. Первый стоит от 275 800 юаней (около 3 119 000 рублей по актуальному курсу), второй сегодня обойдется минимум в 309 800 юаней (3 504 000 рублей).

После того как Экватор освоит китайский рынок, он вполне может добраться и до других стран, ведь и Ford  Territory сначала был заявлен в качестве «эксклюзива», а теперь это глобальная модель. Впрочем, нам новинки Форда все равно не светят, ведь марка свернула продажи легковушек в РФ.

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