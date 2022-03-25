Международная выставка электротранспорта «Едрайв» состоится в Москве

8-10 апреля 2022 года в Москве состоится уникальная международная выставка всех типов электрического транспорта – «ЕДрайв». Она пройдёт совместно с выставкой «Мотовесна 2022» .

«Все больше людей выбирают для себя транспорт с приставкой «электро-» и все больше производителей обращают внимание на такую технику, расширяя свои линейки или создавая новые. Это заставило нас задуматься об отдельной площадке, чтобы собрать всех участников индустрии для обмена опытом, обсуждения новых возможностей и яркого запоминающегося шоу», – заявляют организаторы выставки.

На одной площадке будут представлены:

— электромобили;

— электромотоциклы;

— электроквадроциклы;

— электротрициклы;

— электровелосипеды;

— электроскутеры;

— электромопеды;

— сигвеи;

— моноколеса;

— электроскейты и электроролики;

— водный, детский и специальный электротранспорт.

Посетители увидят самую обширную экспозицию электротранспорта, узнают мнения экспертов, получат консультации профессионалов, примут участие в тест-драйвах и розыгрышах.

Деловые партнеры смогут напрямую пообщаться с производителями и собственниками компаний, обменяться опытом, найти единомышленников для новых проектов и заключить контракты.

«Едрайв» – международная выставка всех видов электротранспорта, в рамках которой производители представят свои лучшие модели!

Выставка «Едрайв» пройдёт 8-10 апреля в ЦВК «Экспоцентр» совместно с одной из крупнейших мотовыставок «Мотовесна 2022». Кроме этого гости смогут посетить выставку «Велокульт 2022», объединяющую всех участников российского веломира, и выставку «Motorsport Expo», посвящённую моторным видам спорта.

Выставка пройдет в ЦВК «Экспоцентр» по адресу Краснопресненская наб., 14. Подробности на сайте edriveexpo.ru.

Время работы салона «ЕДрайв»:

8 апреля: 12-00 – 19-00

9 апреля: 10-00 – 19-00

10 апреля: 10-00 – 17-00