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  • Mia 2.0: провалившийся на рынке городской электромобиль возрождён и готов побеждать

Mia 2.0: провалившийся на рынке городской электромобиль возрождён и готов побеждать

02.02.2022 43 0 0

Базирующаяся в Мюнхене компания Fox E-Mobility AG реанимировала придуманную в начале прошлого десятилетия во Франции идею универсального городского электромобиля, подправила ему дизайн, модернизировала технику и планирует начать производство уже в этом году.

 

Оригинальная французская компания Mia Electric была создана в 2010 году совместно с легендарной, но пребывавшей на тот момент в плачевном финансовом состоянии кузовостроительной фирмой Heuliez. Под маркой Mia планировалось выпускать и продавать недорогие универсальные городские электромобили, идеально подходящие как для перевозки людей, так и грузов. Дизайн и концепцию электромобилей Mia придумал Мюрат Гюнак, бывший дизайнер Volkswagen, Peugeot и Mercedes-Benz. Mia — это узкий (ширина 1640 мм) и короткий (длина от 2870 до 3190 мм), но при этом полноценный легковой автомобиль (не квардицикл) с посадочной формулой 1+2 либо 1+3 в пассажирской версии и единственным водительским креслом по центру в коммерческой, способной взять на борт до 1,5 кубометра груза.

Mia первого поколения появился на свет слишком рано, когда электромобили в Европе были ещё мало востребованы, а технологии были недостаточно совершенными, чтобы обеспечить приемлемый уровень потребительских качеств по доступной цене. В Mia 2.0 сохранены достоинства модели первого поколения модели и устранены недостатки.
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Mia первого поколения появился на свет слишком рано, когда электромобили в Европе были ещё мало востребованы, а технологии были недостаточно совершенными, чтобы обеспечить приемлемый уровень потребительских качеств по доступной цене. В Mia 2.0 сохранены достоинства модели первого поколения модели и устранены недостатки.
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Mia первого поколения появился на свет слишком рано, когда электромобили в Европе были ещё мало востребованы, а технологии были недостаточно совершенными, чтобы обеспечить приемлемый уровень потребительских качеств по доступной цене. В Mia 2.0 сохранены достоинства модели первого поколения модели и устранены недостатки.
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Центральное расположение места водителя избавило от необходимости делать леворульные и праворульные версии. Доступ в салон происходил через сдвижные боковые двери, очень уместные на узких улочках старых европейских городов. Единственный электромотор выдавал 9,7 кВт (13 л.с.), батарея имела ёмкость 8 либо 12 кВт·ч, реальный запас хода не превышал 100 км. Производство Mia началось в 2011 году, но уже в 2013 году закончилось из-за финансовых проблем компании. Всего удалось сделать около тысячи электромобилей Mia, большинство из которых осели во Франции. В 2014 году компания Mia Electric была ликвидирована, а сегодня права на её торговую марку и машину принадлежат основанному в 2020 году стартапу Fox E-Mobility AG.

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Гендиректором Fox E-Mobility AG значится опытный французский финансист Филипп Перре, а должность главного инженера занимает Кристиан Юнг, ранее работавший в BMW, Porsche, Faraday Future и Pininfarina. Стартап сохранил принципиальную компоновку оригинального электромобиля Mia, но сделал ему полный редизайн и реинжиниринг. По сути, речь идёт о полноценном втором поколении, то есть Mia 2.0.

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В основе Mia 2.0 лежит современная электромобильная скейтборд-платформа со встроенной в пол модульной батареей, которую, по данным немецкого журнала auto motor und sport, будет поставлять словацкая компания InoBat Auto. Ёмкость батареи не называется, известно лишь что базовый вариант позволит проехать 225 км на одной зарядке, расширенный — 450 км. Единственный электромотор расположен на задней оси, его максимальная мощность — от 40 до 100 кВт (от 54 до 136 л.с.) в зависимости от модификации. В перспективе появятся также переднемоторные версии мощностью 30 кВт (41 л.с.), а ещё в платформу заложена возможность интеграции водородных топливных элементов.

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Более подробных технических характеристик пока нет, зато известно, что Mia 2.0, как и предшественник, — это полноценный автомобиль с крепким кузовом и современными системами активной и пассивной безопасности. Дизайн, как можно судить по картинкам, стал намного более симпатичным и современным, особенно в салоне, где теперь модный сплюснутый руль, цифровой щиток приборов и удобные держатели для смартфона и планшета (собственная мультимедийная система не предусмотрена). Особенно изящно решены дефлекторы вентиляции в виде вращающихся наконечников тубуса.

Коммерческий вариант Mia 2.0
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Коммерческий вариант Mia 2.0
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Коммерческий вариант Mia 2.0
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Коммерческий вариант Mia 2.0
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Коммерческий вариант Mia 2.0
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Коммерческий вариант Mia 2.0
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Коммерческий вариант Mia 2.0
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Коммерческий вариант Mia 2.0
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Fox E-Mobility делает ставку на контрактную сборку Mia на мощностях некоего известного производителя, имя которого пока не разглашается. Выпуск должен начаться уже в этом году, выход на рынок запланирован в первой половине 2023 года. Минимальная цена Mia 2.0 составит около 16 тысяч евро.

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