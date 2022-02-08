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  • Микровэн Kia Ray обрёл новую версию: теперь одноместный фургон

Микровэн Kia Ray обрёл новую версию: теперь одноместный фургон

08.02.2022 288 0 0

Новинка предложена в двух комплектациях, техника такая же, как у исходного пассажирского варианта.

 

Модель Kia Ray длиной 3595 мм выпускают и продают в Корее с 2011 года, она представляет собой микровэн, созданный на растянутой версии платформы тогдашнего хэтча Picanto (колесная база Рэя – 2520 мм). У компакта также есть грузовая версия Van – без второго ряда кресел. Одна из главных «фишек» модели – сдвижная задняя пассажирская дверь с правой стороны, тогда как слева – обычная распашная. Полноценный рестайлинг Ray пережил в 2017-м. На новую крупную модернизацию компания пока не решилась, зато объявлено о расширении гаммы: к пассажирскому микровэну и двухместному фургончику присоединился одноместный Van.

Одноместный Kia Ray Van
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Одноместный Kia Ray Van
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Одноместный Kia Ray Van
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Одноместный Kia Ray Van
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В Kia заявили, что новая версия является первым сертифицированным одноместным автомобилем в Корее (за исключением специальных транспортных средств). Такой Ray можно использовать не только для перевозки грузов, но и в качестве, например, автолавки. За счет отсутствия переднего пассажирского сиденья общий объем вырос до 1628 л (у двухместного Ray Van – 1447 л), также увеличена грузоподъемность (315 кг вместо 250 кг).

Одноместный Kia Ray Van

Как и стандартный фургончик, одноместный вариант доступен в двух комплектациях. Базовый Ray Van имеет кондиционер, простенькую аудиосистему и подогрев сиденья водителя. В арсенале более дорогой версии значатся «кожаная» обивка и регулировка кресла по высоте. За доплату можно заказать мультимедиа-систему с 8-дюймовым экраном и навигатором, а также системы автоторможения и удержания в полосе движения.

Двигатель такой же, как у остальных версий Ray: это бензиновый трехцилиндровый «атмосферник» 1.0 MPI мощностью 76 л.с, который работает в паре с четырехступенчатым «автоматом». Привод только передний.

Пассажирский Kia Ray
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Пассажирский Kia Ray
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Пассажирский Kia Ray
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Пассажирский Kia Ray
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Пассажирский Kia Ray
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Одноместный Kia Ray Van стоит от 13 050 000 вон, что эквивалентно примерно 823 000 рублей по актуальному курсу. Двухместный фургон обойдется минимум в 13 150 000 вон (829 000 рублей), а цена пассажирского вэна стартует с отметки в 13 550 000 вон (854 000 рублей).

Между тем недавно субкомпактный фургончик появился и у Hyundai – грузовую версию получил кроссовер «начального уровня» Casper.

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