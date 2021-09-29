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  • Mini пора «встряхнуть» модельную линейку: бренд интригует новым тизером

Mini пора «встряхнуть» модельную линейку: бренд интригует новым тизером

29.09.2021 70 0 0

Британский бренд пообещал своим поклонникам показать в следующем месяце «нечто захватывающее».

 

Сейчас марка Mini принадлежит баварской компании BMW. Продажи автомобилей бренда в Европе в течение последних нескольких лет были довольно стабильными, однако их «пошатнул» кризис, вызванный последствиями пандемии коронавируса. Так, по итогам 2020-го дилеры сумели реализовать на старосветском рынке 172 798 машин, что на 19,7% меньше, чем годом ранее. В текущем году у Mini снова зафиксирован «плюс». Так, с января по июль (более свежих данных пока нет) клиенты купили 107 769 машин, что на 20,2% больше, чем годом ранее.

Нынешняя модельная линейка Mini, пожалуй, нуждается в «свежей крови». Вероятно, так решили и в самой компании: на странице бренда в соцсети Facebook появился тизер некой будущей и пока что весьма загадочной новинки. Подробностей о том, чем именно готовится удивить британский бренд, пока нет. Судя по надписи, компания намерена представить «что-то захватывающее». Подробности должны появиться в октябре 2021-го.

Судя по передней части, на фото видна передняя часть Mini Hardtop Cooper S. На снимке видна чёрная окантовка вокруг фирменных круглых фар, затемнённая решётка радиатора и чёрный же логотип бренда, расположенный над «грилем». Кроме того, можно заметить и шильдик, расположенный непосредственно на решётке (в этом месте, как правило, располагается отличительный знак моделей с прибавкой в виде литеры «S» к названию).

Не исключено, что Мини просто готовит очередную спецверсию, скромное визуальное обновление или новый вариант отделки для какой-либо из имеющихся в линейке моделей. Хотя, возможно, компания, которая готовится к глобальным переменам, всё же действительно нас удивит.

Напомним, свою последнюю модель с традиционным двигателем внутреннего сгорания Mini намерена запустить в 2025 году. В 2030-ом бренд, по плану, должен уже полностью перейти на электричество. Ожидается, что уже к 2027 году половину годового объёма продаж марки будут составлять электромобили. Кроме того, судя по ранним сообщениям от производителя, Mini Convertible останется в линейке как минимум до конца текущего десятилетия, смена поколения ожидается в 2025-ом.

Предполагается, что «обычный» Mini Hatch новой генерации поступит в продажу в 2023 году. По габаритам этот автомобиль станет меньше по сравнению с текущей версией модели. В основе «хэтча» лежит электрическая платформа, разработанная Mini совместно с китайским партнёром – компанией Great Wall. Производство будет налажено на заводе СП BMW и Great Wall, расположенном в Чжанцзягане (КНР).

На фото: концепт Mini Urbanaut

Как сообщалось ранее, ещё одной новинкой, которая может появиться до 2025 года, вероятно, окажется электрический минивэн под названием Traveller. Его предшественника – концепт Urbanaut – компания Mini показала в конце прошлого года. Ожидается, что в основе MPV будет электроверсия платформы FAAR.

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