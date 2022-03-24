Минивэн Geely Jiaji: грядёт полноценный рестайлинг

У китайского MPV будет более спортивный облик. По предварительным данным, технику реформы не затронут.

Вэн Geely Jiaji с распашными задними дверями стартовал на домашнем рынке весной 2019-го. Хитом модель не стала, модернизация, которую провели в прошлом году (MPV обрел решетку с вогнутыми клиньями, плюс заменили материалы отделки салона), тоже не помогла: по данным CarSalesBase, всего в 2021-м было реализовано 12 178 единиц – это на 58% меньше, чем годом ранее. И все же Geely не отказывается от модели: к дебюту готовится еще раз обновленный минивэн, только доработок будет намного больше. Патентные изображения такого Jiaji раздобыло издание Yiche.



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Решетку снова заменят: сверху вместо вертикальных полосок будут L-образные элементы, внизу – горизонтальные плашки, а вместе обе части образуют «икс». Также Jiaji получит более агрессивные бамперы, другими станут и ходовые огни. Еще у минивэна появятся новые задние фонари, вдобавок переделают багажную дверь и спойлер.



Интерьер пока не засвечен. Не исключено, что Geely Jiaji достанутся иная передняя панель и новая мультимедийная система. Скорее всего, как и прежде, модель будет доступна с шести- или семиместным салоном.

«Традиционная» и «мягкогибридная» версии с «турботройкой» 1.5T (177 л.с.) отправлены в отставку еще в прошлом году. Сегодня минивэн доступен с бензиновой «турбочетверкой» 1.8 (184 л.с.), которая комплектуется семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, а также в виде подзаряжаемого гибрида с установкой на основе трехцилиндрового 1.5T (совокупная отдача PHEV – 258 л.с.). Китайцы полагают, что на этот раз технику реформы не затронут.



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Рестайлинговый Geely Jiaji может дебютировать до конца текущего года. К слову, не исключено, что дореформенный MPV останется в строю, а модели с новым дизайном присвоят какую-нибудь приставку — это обычная практика для Китая.

