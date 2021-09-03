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  • Так и не ставший хитом минивэн Geely подтянулся к свежим моделям марки

Так и не ставший хитом минивэн Geely подтянулся к свежим моделям марки

03.09.2021 527 0 1

Китайскому однообъемнику слегка подправили дизайн экстерьера, внутри обновки тоже скромные. Техника, по предварительным данным, прежняя.

 

Минивэн Geely Jiaji длиной 4706 мм с распашными задними дверями представили в 2018-м, на домашний рынок он вышел весной 2019-го. Провальной модель не назовешь, но и хитом продаж она так и не стала: согласно статистике CarSalesBase, в прошлом году в Китае реализовано 28 772 штуки – и это на 13% меньше, чем продали за неполный дебютный год. Для сравнения, сопоставимый по размерам и формату вэн GAC Trumpchi M6 (раньше модель звалась GM6) в 2020-м обрел на родине 39 509 владельцев (+11%). Оживить спрос на Jiaji призвана модернизация: заявлено, что модель получила 37 доработок, но на деле обновки скромные.

Главная перемена снаружи – радиаторная решетка с вогнутыми вертикальными клиньями вместо сетки и «кругов». Такая решетка считается признаком нового фирменного стиля Geely, она имеется у свежих кроссовера Xingyue L и седана Preface, сменившей поколение «четырехдверки» Emgrand, а также у других рестайлинговых моделей. Палитра цветов кузова Jiaji пополнилась темно-синим оттенком, плюс вэну достались 18-дюймовые диски нового дизайна. Оптика прежняя, корму реформы тоже не затронули.

Внутри минивэн также мало изменился: в верхней части кресел и на вставках в дверях теперь простроченный узор, вдобавок уже «в базе» интерьер коричневый (у самого дешевого дореформенного Jiaji черная отделка). Ну и еще улучшена система фильтрации воздуха. Как и прежде, у дорогих версий есть виртуальная «приборка» и мультимедийная система с тачскрином на 12,3 дюйма, камеры кругового обзора, панорамная крыша, адаптивный круиз-контроль, системы удержания в полосе движения и автоматического переключения света фар. Минивэн доступен в пяти-, шести- или семиместном исполнениях.

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О технике пока ни слова, но и она, скорее всего, та же. В Китае Geely Jiaji предложен с бензиновыми «турботройкой» 1.5 (177 л.с.) и «турбочетверкой» 1.8 (184 л.с.). Кроме того, вэн с полуторалитровым мотором бывает в виде «мягкого» гибрида с 48-вольтовым стартер-генератором и в виде полноценного подзаряжаемого PHEV. Совокупная отдача первой гибридной версии – 190 л.с., второй – 258 л.с. Базовый Jiaji с 1.5 имеет шестиступенчатую «механику», вэн с 1.8 и гибриды укомплектованы семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. Привод в любом случае только передний.

Дореформенный Geely Jiaji
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Дореформенный Geely Jiaji
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Дореформенный Geely Jiaji
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Дореформенный Geely Jiaji
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Дореформенный Geely Jiaji
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В Китае обновленный Geely Jiaji стартует в ближайшее время, цены еще не объявлены. Дореформенный MPV там сегодня стоит от 94 800 юаней, что эквивалентно примерно 1 069 000 рублей по актуальному курсу. В России минивэн не продают, о планах вывести модель на наш рынок Geely официально не заявляла.

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