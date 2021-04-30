Младший минивэн GAC: на подмогу идёт версия Pro с новым обликом и доработанным салоном

Минивэн длиной 4780 мм с распашными задними дверями в гамме марки Trumpchi (этот бренд концерн GAC использует в основном на родине) появился под конец 2018-го. Свою карьеру этот MPV начинал под индексом GM6, затем в Китае его переименовали в M6, а экспортное название – GN6. По итогам минувшего года модель нарастила продажи на домашнем рынке: реализовано 39 509 штук, что на 11% больше, чем в 2019-м. К примеру, вэн Geely Jiaji в 2020-м разошелся тиражом в 28 772 экземпляра, а Buick GL6 обрел всего лишь 12 341 владельца. Развить успех M6 призвана новая версия Pro. Вообще, это рестайлинг, но в GAC решили не убирать дореформенную модель, поэтому и понадобилась приставка. Фотографии Pro-вэна опубликовало местное издание Autohome.

GAC Trumpchi M6 Pro 1 / 3 GAC Trumpchi M6 Pro 2 / 3 GAC Trumpchi M6 Pro 3 / 3

Внешне от «просто» Trumpchi M6 минивэн с приставкой отличается оформлением передней части: радиаторная решетка стала шире, горизонтальные плашки теперь черного цвета, а по бокам появились хромированные детали, пару блестящих вставок установили и внизу нового же бампера – вместе со светодиодными ходовыми огнями хромированный декор образует гигантский «икс». Также увеличили «жабры». Китайцы пишут, что у M6 Pro уже «в базе» матричные фары, тогда как дореформенному MPV такая оптика положена в дорогих комплектациях.



GAC Trumpchi M6 Pro

Прежний вэн бывает шести- или семиместным, в обоих случаях во втором ряду установлены два отдельных кресла. Trumpchi M6 Pro пока заявлен только с салоном на семерых. Между передними сиденьями появился полноценный тоннель, также доработана передняя панель, вдобавок заменили селектор коробки и ручки дверей. Как и прежде, «приборка» объединена с экраном мультимедийной системы. По предварительным данным, «простые» Pro-версии имеют мультимедиа с тачскрином диагональю 10,25 дюйма (у дореформенного MPV «в базе» 8-дюймовый дисплей), у дорогих вариантов – экран на 12,3 дюйма и виртуальная «приборка» аналогичного размера (они же предусмотрены и для M6 без приставки). Также в арсенале M6 Pro значатся адаптивный круиз-контроль (у M6 обычный «круиз»), системы автоторможения и удержания в полосе движения.



GAC Trumpchi M6 Pro 1 / 6 GAC Trumpchi M6 Pro 2 / 6 GAC Trumpchi M6 Pro 3 / 6 GAC Trumpchi M6 Pro 4 / 6 GAC Trumpchi M6 Pro 5 / 6 GAC Trumpchi M6 Pro 6 / 6

Двигатель перешел с дореформенного минивэна – это бензиновая «турбочетверка» 1.5 мощностью 169 л.с. (265 Нм). «Просто» Trumpchi M6 доступен с шестиступенчатой «механикой» или семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями, но M6 Pro вроде бы досталась только 7DCT. Привод же в любом случае лишь передний.



Цены Pro-вэна должны объявить 1 мая. Прежний минивэн стоит от 109 800 до 159 800 юаней, что эквивалентно примерно 1 263 000 – 1 838 000 рублей по актуальному курсу.

Дореформенный GAC Trumpchi M6 1 / 5 Дореформенный GAC Trumpchi M6 2 / 5 Дореформенный GAC Trumpchi M6 3 / 5 Дореформенный GAC Trumpchi M6 4 / 5 Дореформенный GAC Trumpchi M6 5 / 5

В России M6 не продают, о планах вывести этот минивэн на наш рынок концерн GAC не сообщал. Зато у нас представлен старший брат «эм-шестого» – GAC GN8 (в Китае это M8).

