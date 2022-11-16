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Минивэн в стиле SUV: новая Toyota Innova показалась на свежих кадрах

16.11.2022 308 0 0

Полноценную премьеру модели третьей генерации должны провести уже на следующей неделе. Известно, что у вэна появится гибридная версия.

 

Первым пиарить свежую Toyota Innova принялся индонезийский офис марки: на данный момент опубликованы три картинки. Теперь же к тизерной кампании присоединилось и индийское подразделение Тойоты. По предварительным данным, в Индонезии презентация модели состоится уже в понедельник, 21 ноября. А в Индии новинку покажут 25 ноября. Напомним, в предыдущем, втором по счету, поколении вэн пребывает с 2015 года (в 2020-м модель пережила рестайлинг), он имеет рамную конструкцию, а его ближайшими родственниками являются актуальные пикап Toyota Hilux и внедорожник Fortuner. Однообъемник продают и в других странах Юго-Восточной Азии, а также в Африке и на Ближнем Востоке.

Новая Toyota Innova, версия для Индонезии
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Новая Toyota Innova, версия для Индонезии
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Новая Toyota Innova, версия для Индонезии
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У новой Toyota Innova рамы и заднего привода уже не будет: предполагается, что в основу модели ляжет тойотовская архитектура TNGA. Вэн сохранит трапециевидную радиаторную решетку и распашные задние двери. При этом Innova достанутся более агрессивный передний бампер, рельефный капот и «изломанные» фары, а задние фонари лишатся «клыков». У машины на тизерах индийского отделения еще видны накладки на колесных арках. К слову, в Индии считают, что у новинки дизайн «в стиле SUV».

Новая Toyota Innova для Индии
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Новая Toyota Innova для Индии
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Новая Toyota Innova для Индии
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Габариты пока не названы. Длина уходящей Toyota Innova составляет 4735 мм, ширина – 1830 мм, высота – 1795 мм, колесная база – 2750 мм. 

«Третий» минивэн окажется богаче предшественника: Innova точно получит панорамную крышу и новую мультимедиа-систему с крупным тачскрином, возвышающимся над передней панелью. Индийские СМИ еще надеются на появление виртуальной «приборки» и кресел-оттоманок во втором ряду (то есть с выдвижными подставками для ног).

Новая Toyota Innova для Индии

Новая Innova будет доступна в виде гибрида: ожидается, что вэн получит установку на основе двухлитрового мотора. «Традиционные» версии тоже останутся, но дизели якобы отправят в отставку. Предыдущий минивэн оснащается (в зависимости от страны) дизельными двигателями 2GD-FTV 2.4 и 1GD-FTV 2.8, бензиновая линейка включает «атмосферники» 1TR-FE 2.0 и 2TR-FE 2.7.

Уходящая Toyota Innova
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Уходящая Toyota Innova
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Уходящая Toyota Innova
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Между тем в Индии у новой Toyota Innova может появиться близнец от Suzuki (у предыдущего минивэна Тойоты клона нет).

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