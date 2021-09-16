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  • Mitsubishi не лишит Японию автомобилей на новых платформах собственной разработки

Mitsubishi не лишит Японию автомобилей на новых платформах собственной разработки

16.09.2021 50 0 0

В компании опровергли слух о том, что с 2026 года на домашнем рынке планируется продавать только «перелицованные» Ниссаны.

 

На сегодняшний день автомобили бренда Mitsubishi продаются во многих странах мира. Правда, последние годы дались японской компании нелегко: на продажи повлиял не только недавний кризис, вызванный последствиями пандемии коронавируса, но и более ранние случаи, в том числе так называемый «топливный скандал» (ситуация произошла ещё в 2016-ом). Кстати, позже, в том же году марка стала частью франко-японского альянса Renault-Nissan (тогда Nissan приобрёл 34% акций Mitsubishi).

На фото: Mitsubishi Eclipse Cross PHEV (версия для японского рынка)

В начале этой недели агентство Nikkei Asia сообщило о том, что Mitsubishi на данный момент ищет способы ограничить затраты на разработку новинок, а также пытается сократить собственные убытки. Предполагалось, что производителю это необходимо из-за того, что он направляет солидную часть инвестиций на развитие собственного электротранспорта.

Согласно сообщению агентства, в Mitsubishi с целью сэкономить на создании новинок «с нуля» якобы решили прекратить разработку новых автомобильных платформ для Японии. В отчёте говорилось о том, что бренд на домашнем рынке впоследствии будет предлагать клиентам только «перелицованные» модели марки Nissan. Источники утверждали, что новые машины Mitsubishi, созданные посредством «бейджинжиниринга», появятся в Японии в 2026 году.

На фото: Mitsubishi Pajero Sport (версия для российского рынка)

Однако руководство японской компании поспешило опровергнуть информацию, которую опубликовали в Nikkei Asia. По словам представителей Mitsubishi, сообщение о том, что марка намерена продать на домашнем рынке «перелицованные» Ниссаны, не является достоверным и представляет собой «спекуляцию» информагентства.

Кроме того, в компании без какого-либо уточнения отметили, что сейчас Mitsubishi думает о том, чтобы запустить в Японии новую модель, которая будет базироваться на своей собственной платформе. При этом представители также подчеркнули, что производитель поддерживает стандартизацию и повышение эффективности применения платформ в рамках альянса, добавив, что Mitsubishi открыта для совместного использования одной «тележки» с брендом Nissan.

На фото: Mitsubishi ASX (версия для европейского рынка)

Напомним, как сообщалось в отчёте Nikkei Asia, по состоянию на март текущего года у Mitsubishi насчитывалось восемь платформ, но предполагалось, что к весне 2026-го их количество сократится до четырёх. Две из них предназначались для основного для бренда рынка – Юго-Восточной Азии, ещё пару должны были разработать в рамках альянса.

Ранее стало известно о других попытках японской компании сократить издержки. Так, одно время в Mitsubishi планировали прекратить поставку новых моделей на старосветский рынок (по подсчётам, это позволило бы уменьшить убытки на 20%). Однако весной этого года стало известно, что бренд по-прежнему будет присутствовать в Европе: в 2023-ем на рынке должны появиться две новые модели, созданные на базе Renault.

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