Mitsubishi в Японии будет продавать «перелицованные» автомобили Nissan

Автомобили бренда Mitsubishi популярны во многих странах мира, в том числе и в России. Однако последние годы дались компании нелегко: на продажи повлиял не только недавний кризис, вызванный последствиями пандемии коронавируса, но и более ранние проблемы, в том числе так называемый «топливный скандал», произошедший ещё в 2016 году. Напомним, позже в том же году марка присоединилась к франко-японскому концерну Renault-Nissan (тогда Ниссан купил 34% акций Mitsubishi).



На фото: отправленный в отставку Mitsubishi Lancer

Как сообщает агентство Nikkei Asia, сейчас компания Mitsubishi старается ограничить затраты на разработку новинок, а также пытается сократить собственные убытки. Дело в том, что сейчас производитель направляет немалую долю инвестиций на развитие собственного электротранспорта.

С целью сэкономить на создании новинок «с нуля» Mitsubishi, по сообщению агентства, намерена прекратить разработку автомобильных платформ для японского рынка. Предполагается, что бренд на домашнем рынке будет предлагать клиентам только «перелицованные» автомобили марки Nissan. Ожидается, что новые машины Mitsubishi, созданные посредством «бейджинжиниринга», появятся в Японии в 2026 году.



На фото: внедорожник Mitsubishi Pajero, у которого не будет преемника

Сообщается, что будущие новинки Mitsubishi, которые предложат на домашнем рынке, получат в основу платформы разработки Nissan. Правда, компания, вероятно, всё-таки оставит им интерьеры, оформление внешности, а также «свои» трансмиссии. По данным агентства, по состоянию на март текущего года у Mitsubishi насчитывалось восемь платформ, однако к марту 2026 года их количество, скорее всего, сократится до четырёх. Пара из них предназначены для основного для бренда рынка – Юго-Восточной Азии, ещё две разработают в рамках альянса.

Отметим, это не первая попытка компании сократить издержки. Так, ранее в Mitsubishi планировали прекратить поставку новых моделей на старосветский рынок (по подсчётам, это позволило бы уменьшить убытки на 20%). Однако весной этого года стало известно, что бренд по-прежнему будет присутствовать в Европе: в 2023-ем на рынке должны появиться две новые модели, созданные на базе Renault.



На фото: кроссовер Mitsubishi Outlander (версия для рынка США)

Как стало известно ранее, японская марка намерена в том числе остаться на автомобильном рынке США (при этом компания намерена и здесь тоже сокращать расходы). Ещё на одном крупном рынке – в Китае – производитель собирается сделать упор на сотрудничество с местными брендами. Отметим, Россия на карте распределения интереса Mitsubishi была отмечена как «серая зона», то есть «внятной» стратегии здесь пока нет. Тем временем за первые восемь месяцев 2021 года дилеры марки в РФ реализовали 16 020 машин (на 3% меньше, чем годом ранее).

Напомним, многие автопроизводители объединяются для совместной разработки платформ, в том числе и электромобильных. Так, к примеру, компания Honda Motor сотрудничает с концерном General Motors, а Ford в свою очередь решил поделиться наработками в этой области с Volkswagen.

