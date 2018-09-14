В Сети появились фотографии рестайлингового рамного внедорожника японской марки. Премьера посвежевшей модели может состояться уже в этом году.

Обновленный Mitsubishi Pajero Sport поймали в Таиланде, в этой стране налажено производство внедорожника. Фото замаскированной машины появились в Facebook в местной группе MZ Crazy Cars. Предполагается, что рестайлинговую модель представят до конца текущего года – не исключено, что она дебютирует в рамках таиландского мотор-шоу, которое откроется в конце ноября.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Судя по снимкам, рестайлинг будет скромным, по крайней мере, в плане дизайна экстерьера. Так, у пойманного Pajero Sport пленкой обклеена только передняя часть, корму не спрятали – она такая же, как у нынешней модели. Скорее всего, у внедорожника слегка подретушируют бампер и радиаторную решетку, еще могут модернизировать фары. Изменится ли как-то салон – пока неизвестно.

Моторы, вероятно, останутся прежними: в линейку дореформенного глобального Pajero Sport входят дизели 2.5 (136 л.с., 324 Нм) и 2.4 (181 л.с., 430 Нм), а также бензиновый двигатель V6 3.0 MIVEC (219 л.с., 285 Нм). Первый дизель сочетается с 5МКП или 5АКП, второй работает в паре с 6МКП или 8АКП, бензиновый мотор комплектуется восьмиступенчатым «автоматом».

В России внедорожник представлен с дизелем 2.4 и бензиновым мотором, причем последний у нашей версии выдает 209 л.с. (279 Нм). Для российского рынка модель производят на калужском заводе «ПСМА Рус», но только с дизелем – бензиновые машины поставляют из Таиланда.

Цена Pajero Sport 2018 года выпуска в РФ – от 2 319 000 рублей. Внедорожник является второй по популярности моделью Mitsubishi в нашей стране: в январе-августе 2018-го продано 5247 таких автомобилей против 1442 единиц годом ранее. Бестселлер марки в России – кроссовер Outlander (15 133 проданных в январе-августе машин, +56%).

1 / 3 На фото: дореформенный Mitsubishi Pajero Sport 2 / 3 На фото: дореформенный Mitsubishi Pajero Sport 3 / 3 На фото: дореформенный Mitsubishi Pajero Sport

До РФ посвежевший Mitsubishi Pajero Sport вряд ли доберется в этом году. Зато у нас совсем недавно стартовали продажи обновленного Outlander, а до конца текущего года в России еще должен появиться модернизированный пикап L200, передок которого оформят в стиле кроссвэна Mitsubishi Xpander. Кстати, как ранее сообщал Kolesa.ru, в компании рассматривают возможность выхода своего MPV на российский рынок.