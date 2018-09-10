Выпуск посвежевшего Outlander стартовал на калужском заводе «ПСМА Рус» на минувшей неделе. Тогда же в Mitsubishi заявили, что цены кросса будут раскрыты 12 сентября. Однако в компании, видимо, решили не затягивать – полный прайс-лист опубликован сегодня. В России «паркетник» доступен с прежними бензиновыми «четверками» 2.0 (146 л.с.) и 2.4 (167 л.с.), которые сочетаются с вариатором, а также с мотором V6 3.0 (227 л.с.) и 6АКП (только в топ-версии GT). Аутлендер с двухлитровым двигателем предлагается с передним или полным приводом, с остальными моторами – только в полноприводном исполнении.

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Все версии обновленного Mitsubishi Outlander подорожали на 80 000 рублей. При этом модель лишилась двух вариантов — 2.0 Intense+ 2WD (дореформенный Outlander в этой комплектации стоит 1 743 000 рублей) и 2.0 Intense 4WD (цена дорестайлингового кроссовера – 1 803 000 рублей). Скорее всего, эти версии вернутся позже. Таким образом, цена «паркетника» 2019 модельного года лежит в диапазоне от 1 639 000 до 2 400 000 рублей, но это без учета доплаты за цвет – любой колер, кроме белого, обойдется в дополнительные 22 000 рублей.

Цены и комплектации обновленного Mitsubishi Outlander

Комплектация 2.0 (146 л.с.),

CVT, 2WD 2.0 (146 л.с.),

CVT, 4WD 2.4 (167 л.с.),

CVT, 4WD V6 3.0 (227 л.с.),

6АКП, 4WD Inform 1 639 000 рублей Invite 1 693 000 рублей 1 803 000 рублей Intense+ 1 929 000 рублей Instyle 2 013 000 рублей 2 070 000 рублей Ultimate 2 220 000 рублей GT 2 400 000 рублей

У кросса модернизировали фары (теперь они разделены на три секции) и поменяли бамперы, на радиаторной решетке появилась «сетка», спойлер на багажной двери стал больше (доступен в версиях 2.4 Ultimate и 3.0 GT), еще модель обзавелась дисками нового дизайна. В салоне – новые кресла, добавлена подсветка кнопок с режимом «одного касания», USB перенесли из подлокотника в нижнюю часть центральной консоли (у машин с мультимедиа Mitsubishi Connect имеются USB-порты для задних пассажиров). В полноприводных версиях появились воздуховоды для задних пассажиров и электронный стояночный тормоз. Еще в салоне Outlander была улучшена шумоизоляция, плюс снижен уровень шумов работы двигателя. Кроме того, у кроссовера перенастроили подвеску и рулевое управление.

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В остальном список оборудования прежний. В «базе» у Аутлендера имеются однозонный климат-контроль, пара подушек безопасности, аудиосистема, обогрев лобового стекла, датчики дождя и света. Для топового кроссовера предусмотрены: камера заднего вида, семь «эйрбэгов», двухзонный климат-контроль, подогрев передних сидений, круиз-контроль, 18-дюймовые диски, камеры кругового обзора, противобуксовочная система, системы помощи при подъеме и при экстренном торможении.

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Напомним, Outlander является самой продаваемой моделью марки в России: в январе-августе 2018 года реализовано 15 133 таких автомобиля, что на 56% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным Kolesa.ru, по итогам первых шести месяцев 2018-го (детальной информации по июлю и августу пока нет) наиболее востребован Аутлендер в комплектации 2.0 Intense+ 4WD – выбор на таком кроссовере остановили 1930 покупателей. На втором месте по итогам первого полугодия идет Outlander 2.0 Intense+ 2WD – 1549 единиц. Так что возвращение переднеприводного кроссовера в версии Intense+ — лишь вопрос времени.