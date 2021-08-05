МММ по-индийски: электрический суперкар Mean Metal Azani ждёт ваших денег

Традиционный индийский автопром не балует потребителей спорткарами, но инновационная автомобильная компания Mean Metal Motors хочет это исправить: на этой неделе она анонсировала второй по счёту гиперкар — на сей раз полностью электрический. Первый, гибридный компания так и не выпустила…

Mean Metal Motors основана в 2014 году, но де-факто работает с 2012-го. Основал компанию молодой индийский предприниматель Сартак Пол, сумевший привлечь в свою команду «лучших специалистов». В 2015 году компания представила концепт первого индийского суперкар M-Zero с гибридной силовой установкой, построенной вокруг бензинового битурбомотора V8 мощностью около 500 л.с., и с красивыми картинками на руках пошла окучивать инвесторов. В 2016 году индийская МММ утвердила окончательный дизайн M-Zero, договорилась с итальянской компании Tazzari о его контрактной сборке и, наконец, притупила к инженерно-конструкторским работам. С тех пор от компании долго ничего не было слышно.

На этой неделе МММ представила на своём новом сайте, выполненным в стиле сайта Tesla, совершенно новый суперкар — электрический Azani, не сообщив при этом, куда делся M-Zero. Между тем на официальной страничке МММ в Фейсбуке ещё в мае M-Zero существовал, была обещана его «наиболее брутальная и мощная версия» и рабочий прототип в 2022 году, запущена краудфандинговая кампания. Теперь же вместо M-Zero компания продвигает электрический Azani.



По меркам современного суперкаростроения характеристики Azani не впечатляют (особенно на фоне болгарского Alieno Arcanum), но разработчики обещают более низкую, чем у конкурентов цену — благодаря высокотехнологичному производству на микрофабриках, управляемых искусственным интеллектом, и модульной скейтборд-платформы, в которой используется минимально возможное количество комплектующих и которая пригодна для создания других моделей — за Azani, стало быть, появятся и другие новинки.

В основе Mean Metal Azani лежит углепластиковый монокок, к которому спереди и сзади прикручены сминаемые при аварии секции из алюминия. Подвеска — на двойных поперечных рычагах «по кругу» с адаптивными амортизаторами. Тормоза — карбон-керамические.



Подробностей о силовой установки нет, известно лишь, что её пиковая отдача составит 1000 л.с. и 1000 Нм. Батарея ёмкостью 120 кВт·ч должна обеспечить 325 миль (523 км) пробега на одной зарядке. До 60 миль/ч (96,56 км/ч) Azani должен разгоняться за 2,1 с, максимальная скорость — 220 миль/ч (354 км/ч). Коэффициент аэродинамического сопротивления с х — 0,26.

Картинок салона нет, но там обещаны дисплеи с функцией дополненной реальности, собственная операционная система с обновлениями «по воздуху» и ворох ассистентов водителя, завязанных на искусственный интеллект.



Цену и дату начала производства Azani компания МММ пока не называет, но регистрирует заявки на него со всего мира и просит инвесторов дать денег на разработку машины и светлое будущее всего предприятия. Редакция Kolesa.ru от инвестиций в индийский стартап пока воздержится, но если от него поступят какие-нибудь интересные новости, мы непременно сообщим.

