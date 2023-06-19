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  • Mole Urbana: итальянское семейство из 12 городских электрокаров для отдыха и работы

Mole Urbana: итальянское семейство из 12 городских электрокаров для отдыха и работы

19.06.2023 56 0 0

На проходившей в минувшие выходные автомобильной выставке в Монце итальянская компания Mole Urbana показала товарные образцы городских электромобилей собственной разработки с весьма изощрённым дизайном и запустила их в продажу.

Mole Urbana — детище итальянского автомобильного дизайнера Умберто Палермо, первый прототип собственного электрокара его компания показала в 2020 году, а теперь готова начать серийное производство на бывшей фабрике Stola в Орбассано (пригород Турина).

Mole Urbana — это целое семейство из 12 электромобилей, относящихся к классу электрических квадрициклов, которым в силу ограниченных законодательством технических характеристик не требуются современные дорогостоящие системы пассивной и активной безопасности. Тем не менее «электрички» Mole Urbana довольно дороги из-за авторского стиля и современных материалов: диапазон цен — от 14 500 до 26 000 евро.

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В основе Mole Urbana лежит трубчатый каркас из нержавеющей стали и алюминия, наружные панели (если они есть) выполнены из крашенного в массе пластика, лакокрасочное покрытие не предусмотрено. Подвеска — типа McPherson «по кругу», все колёса снабжены дисковыми тормозами.

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Основой привод — передний, но предусмотрены и полноприводные версии с механическим отбором мощности на задние колёса. Мощность электромотора — от 5 кВт (6,8 л.с.) до 15 кВт (20,4 л.с.) в зависимости от выбранной версии. Максимальная скорость — не более 80 км/ч. Снаряженная масса — не более 450 кг. Запас хода на одной зарядке — 150-200 км. Батарея расположена в задней части кузова, её можно быстро заменить.

Большинство версий Mole Urbana имеют кузов, похожий на винтажную телефонную будку, но есть и более современные исполнения — например, купе Sport GT, не имеющий крыши Roadster и пляжный багги Sandy. Габаритная длина двухместных версий — 2,6 м, четырёхместных и некоторых коммерческий — 3 м. Коммерческие версий четыре — пикап и три фургона с разной формой грузового отсека.

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Дизайн интерьера Mole Urbana зависит от типа кузова: у электрокаров в стиле телефонной будки передняя панель выполнена в виде столика с подстаканниками, а пластиковая доска приборов находится за ним, её дизайн также зависит от версии модели. В отделке используется вторсырьё и натуральное дерево.

Mole Urbana Sandy
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Mole Urbana Sandy
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Mole Urbana Sandy
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Mole Urbana Sandy
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Mole Urbana Sandy
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Сейчас Mole Urbana принимает предзаказы на пилотную партию своих электромобилей, первые готовые экземпляры должны быть отгружены клиентам до конца этого года.

Италия электромобиль новинки Mole Urbana

 

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