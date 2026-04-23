23.04.2026 142 0 0
Morgan Supersport 400: новая топ-версия флагманской модели для опытных водителей

Supersport 400 — самая мощная дорожная модель в истории британской Morgan Motor Company, 3,0-литровый бензиновый турбомотор BMW B58 здесь выдаёт 408 л.с. и обеспечивает разгон до 100 км/ч за 3,6 с. Supersport 400 стал также самой дорогой моделью Morgan, но будут ещё более дорогие.

Morgan Motor Company разумно решила повышать градус роскоши и эксклюзивности, так как рынок лакшери-автомобилей растёт как на дрожжах, а производители с именем и репутацией имеют на нём высокий вес и, как следствие, хорошие перспективы. То есть Morgan вполне может зарабатывать больше без увеличения объёмов выпуска, в связи с чем у компании впереди запланированы несколько лимитированных эксклюзивных моделей. Supersport 400 — одна из них.

Тираж Morgan Supersport 400 будет ограничен, но компания не раскрывает конкретную цифру. Собственно, даже исходный Supersport рассчитан на производство в количестве примерно двухсот экземпляров в год. Напомним, что Morgan Supersport дебютировал в марте прошлого года как замена модели Plus Six, при этом Supersport позиционируется как более высокий по статусу и более дорогой спорткар.

В исходном виде Morgan Supersport — это родстер, но с накладной жёсткой крышей он превращается в купе. В основе этого спорткара лежит новейшая алюминиевая платформа CXV собственной разработки Morgan, а силовой агрегат поставляет BMW. На модели Supersport рядная «шестёрка» BMW B58 выдаёт 340 л.с. и 500 Нм, коробка передач — только 8-ступенчатый гидромеханический «автомат» ZF, ведущие колёса — задние, разгон до 100 км/ч занимает 3,9 с, максимальная скорость — 267 км/ч.

На представленном сегодня Morgan Supersport 400 мощность двигателя BMW B58 увеличена до 408 л.с. (максимальный крутящий момент не изменился), время разгона до первой «сотни» сократилось до 3,6 с, максимальная скорость увеличилась до 290 км/ч. Выпускной коллектор для Supersport 400 разработана заново, он обеспечивает особенно яркий звук выхлопа. Снаряженная масса не изменилась — 1170 кг.

В стандартное оснащение Morgan Supersport 400 входит пакет Dynamic Handling Pack с более спортивными настройками подвески и регулируемыми амортизаторами Nitron, а вот самоблокирующийся дифференциал предлагается в виде опции. Также в стандартное оснащение входят лёгкие кованые 19-дюймовые колёса Sportlite, обутые в шины Michelin Pilot Sport 5.

Внешние особенности версии 400 — это вентиляционные отверстия в передних крыльях и глянцевая отделка нижней части кузова вместо матовой. Салон получил уникальную прострочку кожаной обивки и новую графику стрелочных приборов от Smiths. За доплату можно получить вместо стандартного селектора АКП от BMW более элегантный из анодированного алюминия. Вариантов отделки стало ещё больше, появилась возможность обивки поверхностей алькантарой, в том числе руля, как на демо-образце.

В Великобритании Morgan Supersport 400 стоит от 112 965 фунтов стерлингов без учёта налогов.

