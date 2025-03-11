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  • Morgan Supersport: новый флагманский спорткар с рядной «шестёркой» BMW

Morgan Supersport: новый флагманский спорткар с рядной «шестёркой» BMW

11.03.2025 604 0 1

Британская Morgan Motor Company представила самую дорогую и при этом самую практичную модель в своей новейшей истории: у спорткара Supersport есть полноценный багажник и два съёмных верха на выбор — мягкий и жёсткий. Под капотом Morgan Supersport установлена хорошо знакомая по ушедшему родстеру Morgan Plus Six рядная 3,0-литровая «турбошестёрка» BMW B58 мощностью 340 л.с.

Morgan Supersport — это не прямая замена снятому с производства родстеру Morgan Plus Six, а модель более высокого уровня и с менее выраженными элементами ретро-дизайна. Тем не менее, по сути, Supersport является комплексно модернизированной версией Plus Six. В основе нового спорткара лежит алюминиевая платформа CXV, представляющая собой дальнейшее развитие платформы CX-Generation, на которой построен Plus Six и остающийся в строю младший родстер Plus Four. Жёсткость кузова на кручение увеличилась на 10%, жёсткая углепластиковая крыша массой 19,7 кг добавляет ещё 10%. С жёсткой крышей родстер Supersport фактически превращается в купе.

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Подвеска — на двойных поперечных рычагах «по кругу», её геометрия полностью пересмотрена, ход увеличился на 30 мм для более плавной езды, при этом обещана более точная управляемость за счёт модернизированного рулевого механизма и более жёстких креплений подрамников. За доплату предлагается Dynamic Handling Pack с более спортивными настройками подвески и регулируемыми амортизаторами Nitron. Стандартные шины — Michelin Pilot Sport 5, они надеты на новые облегчённые колёса, 18- либо 19-дюймовые. Снаряженная масса Morgan Supersport составляет 1170 кг, ёмкость топливного бака — 41 л.

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Morgan Supersport заметно длиннее родстера Plus Six — 4110 против 3890 мм, притом что колёсная база не изменилась — 2520 мм. Дизайн Morgan Supersport описан как синтез элементов автомобилей разных эпох, что особенно хорошо заметно по передку, в который врезан массивный сплиттер в прямоугольной рамке. Фонари теперь находятся не на задних крыльях, а под ними, вместе с развитым диффузором, в который врезаны два выхлопных патрубка. Основную прибавку к длине дала увеличенная корма с полноценным запираемым багажником, причём на его крышку можно прикрепить поддон для дополнительных сумок либо спортивного инвентаря. Ещё есть пространство для сумок за сиденьями — оно больше, чем у модели Plus Six, так что на Morgan Supersport вполне можно отправиться в небольшое путешествие.

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Салон у Morgan Supersport, по сути, такой же, как у родстеров Plus Six и Plus Four, но со слегка изменённой геометрией посадки, новой формой передней панели и заново инсталлированной аудиосистемой Sennheiser. Под передней панелью предусмотрена скрытая полочка с беспроводной зарядкой для смартфона. Выбор материалов отделки салона по-прежнему очень широк, для дверей предлагаются легко устанавливаемые ветрозащитные экраны и рамки со стёклами. Процесс складывания/раскладывания тканевой крыши значительно упрощён.

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Силовой агрегат Morgan Supersport получил в наследство от родстера Plus Six — это рядный бензиновый 6-цилиндровый двигатель BMW B58 (340 л.с., 500 Нм) в паре с 8-ступенчатой АКП ZF. Вся мощность передаётся на задние колёса, в составе пакета Dynamic Handling Pack есть самоблокирующийся дифференциал. До 100 км/ч Morgan Supersport разгоняется за 3,9 с (на 0,3 с быстрее, чем Morgan Plus Six), максимальная скорость — 267 км/ч.

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В Великобритании Morgan Supersport стоит от 102 000 фунтов стерлингов, включая налоги, тогда как прощальный Morgan Plus Six Pinnacle стоил от 96 995 фунтов стерлингов. Опциями цену можно значительно увеличить, одни только 19-дюймовые колёса Aerolite стоят 6600 фунтов стерлингов за комплект, аудиосистема Sennheiser обойдётся в 3600 фунтов стерлингов (в «базе» музыка попроще), спортивная выхлопная система стоит 3000 фунтов стерлингов, багажный поддон — 2100 фунтов стерлингов. По данным британского журнала Autocar, в год Morgan Motor Company планирует производить лишь порядка 200 экземпляров Supersport, так что самое время занимать очередь.

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