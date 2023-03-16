Morris JE: проект углепластикового фургона в стиле ретро жив, выпуск начнётся в 2024 году

За последний год на фоне плохого инвестиционного климата многие автомобильные стартапы потерпели крах, но возрождённая британская компания Morris Commercial устояла и твёрдо намерена запустить в производство свой электрический фургон Morris JE в начале 2024 года.

Оригинальная британская компания Morris Commercial Cars просуществовала с 1924 по 1975 год, её наиболее известной моделью стал развозной фургончик Morris J-type — один из символов возрождения Великобритании после Второй мировой войны. Простой, компактный и неприхотливый Morris J-type позволил встать на ноги многим частным предпринимателями, а забавная внешность сделала его впоследствии культовой моделью и объектом коллекционирования.

Morris J-type (слева) и его электрические преемники Morris JE

В 2017 году энергичная предпринимательница китайского происхождения — доктор Кью Ли (Dr Qu Li) — создала в Великобритании новую компанию Morris Commercial с целью выпуска современных электрических фургонов с дизайном в стиле Morris J-type, проект получил имя Morris JE, его дизайн был презентован в ноябре 2019 года, тогда же компания объявила что в продажу Morris JE поступит в конце 2021 года.



Пандемия COVID-19 и начавшиеся в прошлом году известные геополитические события нарушили планы Morris Commercial: ни продажи, ни производство Morris JE так и не начались, хотя компания участвовала во многих выставках и проявляет завидную активность в соцсетях. Сейчас на Morris JE можно оформить только предварительный заказ, работает конфигуратор — в нём можно настроить под себя не только, собственно, фургон Morris JE, но и пикап или минивэн на его основе.



Сегодня Morris Commercial сообщила, что успешно завершила крупный раунд финансирования, заручившись поддержкой инвестиционного фонда Capital for Colleagues (C4C) в обмен на часть акций и пост представителя C4C в совете директоров. Новая финансовая инъекция позволит компании оперативно подготовить Morris JE к производству, сертифицировать его и запустить в продажу — первые отгрузки клиентам намечены на начало 2024 года.



Сам проект Morris JE с 2019 года никак, по сути, не изменился, даже цена прежняя и довольно высокая — от 60 000 фунтов стерлингов за экземпляр (за эти деньги в Великобритании можно купить, например, новый Porsche 718 в приличной комплектации). Высокая цена объясняется скромным объёмом выпуска (в год компании планирует делать около 1000 экземпляров Morris JE), богатой комплектацией, изысканной отделкой салона и высокотехнологичной конструкцией.



В основе Morris JE лежит алюминиевая скейтборд-платформа собственной разработки, а кузов целиком выполнен и композитных материалов — в основном это углепластик, в котором используется переработанное углеродное волокно. Заявленная полная масса Morris JE — 2,5 т, грузоподъёмность — 1 т, вместимость кузова — до 6,5 кубометра. Подробностей о силовой установке по-прежнему нет, известно лишь, что максимальный запас хода на одной зарядке составит 250 миль (402 км). Максимальная мощность зарядки — 50 кВт, она позволит пополнить заряд батареи с 20 до 80% за полчаса.



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Полные технические данные, вероятно, будут обнародованы ближе к началу выпуска — будем надеяться, что у Morris Commercial всё получится.

