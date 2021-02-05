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Мощный родственник Jeep Grand Cherokee: Dodge начал выпуск Durango SRT Hellcat

05.02.2021 159 0 0

Новинка выйдет ограниченным тиражом. Всю партию «безумного» кроссовера уже раскупили по предзаказу: она насчитывает около 2 тыс. экземпляров.

 

Марка Dodge сейчас входит в состав недавно созданного автогиганта Stellantis (его образовали итало-американский концерн Fiat Chrysler Automobiles и французская группа PSA). Бренд продаёт свой кроссовер Durango с 1998 года, актуальное третье поколение было представлено в 2010 году. С тех пор модель несколько раз обновляли, в том числе в прошлом году: о «посвежевшем» SUV мы сообщали ранее.

На фото: Dodge Durango SRT Hellcat

В целом продажи модели на американском рынке оставались стабильными на протяжении последних нескольких лет. По итогам 2020-го дилеры сумели реализовать 57 828 кроссоверов, что на 14,5% меньше, чем годом ранее. Однако этот спад, скорее всего, объясняется последствиями пандемии коронавируса. Ближайшим родственником Dodge Durango является Jeep Grand Cherokee (марка также принадлежит концерну).

В рамках презентации обновлённого Durango марка показала также так называемую «безумную» версию модели – она получила приставку SRT Hellcat к названию. Такой кроссовер оснащается мотором Hemi V8 объёмом 6,2 литра, его отдача составляет 720 л.с., а максимальный крутящий момент – 875 Нм. По мощности Durango обогнал и 680-сильную гибридную установку Porsche Cayenne Turbo S, и 650-сильный двигатель Lamborghini Urus, и «родственного» Jeep Grand Cherokee Trackhawk с этим же мотором, выдающим 717 л.с.

Двигатель версии Hellcat работает в паре с восьмиступенчатым «автоматом». На разгон с места почти до сотни (до 97 км/ч) автомобилю требуется 3,5 секунды. Максимальная скорость кроссовера составляет 290 км/ч. Как и другие полноприводные Durango, исполнение Hellcat также способно буксировать прицеп массой до 3950 кг.

Сейчас на заводе, расположенном в Детройте, стартовало производство «заряженного» Dodge Durango. Выпуск продлится всего лишь до июня текущего года. Дело в том, что такой кроссовер будет ограничен лишь 2021 модельным годом, всего с конвейера сойдёт около 2 тыс. экземпляров. О старте предзаказов компания объявила несколько месяцев назад, в начале ноября, а в январе стало известно о том, что весь тираж уже раскупили. Такую версию предложили только клиентам в Штатах.

Отметим, версии с приставкой SRT Hellcat к названию есть в том числе у двух других моделей марки Dodge – седана Charger и купе Challenger.

Лимитированная серия Hellcat визуально слегка отличается от версии Durango SRT: у неё имеются дополнительные воздуховоды в переднем бампере. Тормоза Brembo у версии мощнее: так, спереди установлены шестипоршневые механизмы с дисками диаметром 400 мм (у «просто» SRT – 380 мм), сзади же располагаются четырёхпоршневые с 350-миллиметровыми дисками.

Напомним, в гамму «обычных» Durango входят атмосферник V6 серии Pentastar объёмом 3,6 литра с отдачей в 299 л.с. (353 Нм), 365-сильный мотор Hemi V8 объёмом 5,7 литра (529 Нм). Для версии с прибавкой SRT имеется 482-сильный двигатель Hemi V8 объёмом 6,4 литра (637 Нм).

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