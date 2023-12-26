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Мотоциклы Harley-Davidson вернулись РФ: неофициально, но с нормальным сервисом

26.12.2023 208 0 0

Официально легендарная мотоциклетная марка из Милуоки покинула российский рынок ещё в марте прошлого года, но сегодня практически все её модели есть в наличии у неофициальных дилеров, а в следующем году в Москве даже откроется монобрендовый салон, то есть всё будет, как в старые добрые времена, только немного дольше и немного дороже.

Для многих покупателей мотоциклов Harley-Davidson цена не имеет большого значения, а вот отсутствие фирменной сервисной поддержки — это проблема, мотоциклы такого уровня требуют качественного обслуживания, вдобавок немалую часть бизнеса Harley-Davidson составляет продажа фирменных аксессуаров и мерча (одежда, сувениры, предметы декора и проч.) — всё это исчезло после начала известных геополитических событий, но всё это уже вернулось, так сказать, окольными путями.

Мотоциклами Harley-Davidson в РФ сегодня торгуют несколько крупных дилерских сетей, недавно к ним присоединилась компания Автодом, причём она намерена стать главным продавцом. Гендиректор компании Автодом Сергей Бирюков так формулирует задачу: «Запуская продажи легендарного бренда, мы ставим перед собой цель, выходящую за рамки финансовых результатов. Конечно, мы работаем над тем, чтобы стоимость мотоциклов была наиболее привлекательна. Мы стремимся соответствовать образу жизни, отраженному в каждом мотоцикле Harley-Davidson. И дилеры, и клиенты — это большое и дружное комьюнити единомышленников. Задача Автодом заслужить доверие мотосообщества и возглавить клубное движение Harley-Davidson в России».

Harley-Davidson Fat Bob

К началу мотосезона 2024 Автодом намерен открыть в центре Москвы монобрендовый салон Harley-Davidson с сервисной зоной. Акцент в поставках сделан на мотоциклы из линеек Cruiser и Touring — они наиболее востребованны у клиентов. Мотоциклы Harley-Davidson из линеек Sport, Adventure Touring, Trike, Collections тоже будут доступны без каких-либо ограничений, но по предварительному заказу.

Harley-Davidson Road Glide ST

Автодом уже привёз в Россию первую партию мотоциклов Harley-Davidson — это культовые круизёры Fat Boy (на заглавном фото) и Fat Bob с 1868-кубовым мотором мощностью 95-96 л.с. и туристические модели Ultra Limited, Road Glide Limited и Road Glide ST, последняя оснащена 1923-кубовым двигателем мощностью 103 л.с. и эффектным носовым обтекателем типа «крылья летучей мыши».

Harley-Davidson Road Glide Limited

Добавим, что некоторые известные мотоциклетные марки даже в нынешние турбулентные времена приходят в Россию вполне официально: так, минувшей весной у российских дилеров появились мотоциклы итальянской марки Benelli, которая сегодня принадлежит китайскому холдингу Geely, что и объясняет возможность её полноценного присутствия на нашем рынке.

Россия мотоциклы новинки бизнес Harley-Davidson

 

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