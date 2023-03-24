Новинки ×
  • В Россию официально пришла итальянская мотоциклетная марка Benelli

В Россию официально пришла итальянская мотоциклетная марка Benelli

24.03.2023 110 0 0

С 2016 года Benelli принадлежит китайскому холдингу Geely, но штаб-квартира, конструкторское бюро и дизайн-центр по-прежнему находятся в итальянском городе Пезаро, где начиналась история итальянской марки.

История компании Benelli началась в далёком 1911 году, её основали шесть братьев Бенелли (Джузеппе, Джованни, Филиппо, Франческо, Доменико и Антонио) с подачи своей матери Терезы, которая, оставшись вдовой, захотела, чтобы её сыновья занимались делом и организовала им мастерскую в одном из флигелей своего поместья. Первый мотоцикл братья Бенелли соорудили в 1921 году, он назывался Velomotore и был оснащён 98-кубовым двигателем. Уже на следующий год молодая компания стала предлагать более мощные версии этой модели со 125-кубовым двигателем, и вообще бизнес в 20-е и 30-е годы развивался динамично: братья Бенелли оперативно внедряли всякие технические новшества в свои мотоциклы, участвовали в гонках и побеждали, что хорошо сказывалось на продажах. В 1932 году компания переезжает в новое просторное здание, к началу Второй мировой войны штат Benelli насчитывал около 800 человек.

Братья Бенелли

В ходе войны фабрику Benelli разбомбили, но братья восстановили её и продолжили бизнес. В 60-х компания столкнулась с жёсткой конкуренцией со стороны молодых японских производителей мототехники и в 1972 году влилась в промышленную империю легендарного аргентинца Алехандро де Томазо, под его началом Benelli создала свои наиболее технически изощрённые мотоциклы с рядным 6-цилиндровым двигателем с поперечным расположением.

Benelli 752 S
1 / 3
Benelli 752 S
2 / 3
Benelli 752 S
3 / 3

Агрессивный менеджмент де Томазо, мягко говоря, не всегда был эффективным, империя аргентинца довольно скоро развалилась, с конца 80-х компания Benelli сменила трёх собственников, пока наконец в 2016 году не вошла в состав холдинга Geely, благодаря которому мотоциклы Benelli теперь беспрепятственно попадают в Россию. Первым официальным дилером Benelli в нашей стране стала хорошо известная компания «Авилон АГ», мотоциклы Benelli будут представлены в четырёх её салонах в Москве и Подмосковье.

Benelli 502 C
1 / 3
Benelli 502 C
2 / 3
Benelli 502 C
3 / 3

В текущей модельной линейке Benelli нет особо мощных моделей уровня топовых Aprilia, Ducati, MV Agusta, но дизайн и баланс потребительских качеств у Benelli точно не хуже, поскольку разрабатываются эти мотоциклы по-прежнему в Италии.

Флагманом модельной линейки является нейкед-байк Benelli 752 S с рядной 750-кубовой «двойкой» мощностью 76,8 л.с. и весьма агрессивным современным дизайном. Не менее эффектно выглядит круизёр Benelli 502 C с комфортной посадкой, он оснащён 500-кубовым мотором мощностью 47,6 л.с.

Benelli Leoncino 500
1 / 3
Benelli Leoncino 500
2 / 3
Benelli Leoncino 500
3 / 3

Любителям классического стиля адресованы мотоцикл Benelli Leoncino 500 (Leoncino переводится с итальянского как «львёнок») и его кроссоверная версия Leoncino 500 Trail (на заглавном фото) с 500-кубовой «двойкой» мощностью 47,6 л.с. Этот же двигатель установлен на топовом туристическом мотоцикле Benelli TRK 502 X, который можно нагрузить кофрами и отправиться в большое путешествие.

Benelli TRK 502 X
1 / 3
Benelli TRK 502 X
2 / 3
Benelli TRK 502 X
3 / 3

В России пока не представлены младшие модели Benelli со 125-кубовыми моторами, мощный Leoncino 800 и выполненный в стиле ретро мотоцикл Imperiale 400, но, возможно, они появятся в будущем.

Россия мотоциклы новинки Benelli

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Интересно Маленькая гигантская птица: что означают названия китайских брендов и как их произносить? Не знаю, сколько итальянцев подавилось карбонарой, услышав наше славянское «ламборджини», но китайцев мне жалко больше: количество брендов из Поднебесной в России и особенности произношения... 405 0 3 24.03.2023
Статьи / Новые авто Все новинки 2023 года в России: от известных Tank и Omoda до таинственных Kaiyi и Jetour С официальным исходом из России европейских, азиатских и американских брендов ﻿на свободный кусок рынка немедленно положили глаз наши китайские соседи. Причем пул уже давно известных... 2781 3 4 21.03.2023
Статьи / Популярные вопросы Когда можно ехать непристегнутым: все официальные варианты Мы уже разбирались в том, какое наказание предусмотрено за езду без пристегнутого ремня безопасности и кто будет платить штраф за непристегнутого пассажира. Сегодня же мы рассмотрим все вари... 48832 0 4 20.03.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв электромобиля Evolute i-Pro: «зеленоглазое такси» за три миллиона Первый серийный российский электромобиль – так называют Evolute i-Pro. Седаны липецкой сборки уже можно купить за 2,07 млн рублей с учетом госсубсидии. По нынешнем временам не так уж и дорог... 13512 21 4 15.11.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Между Tiggo и Exeed: тест-драйв Omoda C5 Логика маркетологов бывает непостижима… Этот автомобиль в Китае продается как одна из моделей марки Chery. Модель свеженькая – представили ее в ноябре 2021 года на автосалоне в Гуанчжоу, но... 12130 6 3 08.11.2022
Тест-драйвы / Тюнинг Комплектация, которой не было: тюнинг Subaru Forester II SG Отношение к тюнингу даже в среде автовладельцев может быть разным: кто-то фанатеет от любых доработок, кто-то увлекается стайлингом, кто-то любит слиперы, а кто-то (например, я) вообще прох... 12048 3 2 11.11.2022
Change privacy settings