Motorsport Expo 2021 – рёв моторов в Москва-Сити!

Партнерский материал

Выставка Motorsport Expo из года в год объединяет представителей гоночного сообщества, открывая всем желающим мир быстрых гонщиков и мощной техники.

Участниками Motorsport Expo традиционно становятся основные игроки индустрии: компании-производители гоночной техники, защитной экипировки и комплектующих, известные гоночные команды и их боевые машины, а также легендарные спортсмены и действующие звезды.

Гонки не имеют ограничений, поэтому на выставке можно будет увидеть технику любых видов: гоночные болиды, быстрейшие мотоциклы, ралли-кары, водную технику – все то, что способно развить запредельную скорость!

Motorsport Expo – это не только экспозиция скоростной техники

Наши выставочные проекты – это насыщенная программа, которая включает в себя все самое лучшее: от стендов топовых компаний до зрелищных выступлений профессионалов. Motorsport Expo – это гонки дронов и радиоуправляемых моделей, ретро-техника, уникальные экспонаты и спортивные соревнования прямо в деловом центре Москвы! Только представьте: Москва-Сити, небоскребы, крупнейший выставочный центр города – и гонки! Все желающие смогут своими глазами увидеть легендарные гонки флэт-трек Motul In Dust We Trust и зарядиться энергией скорости и драйва.

В этом сезоне программа будет еще обширнее, а на стендах компаний пройдут розыгрыши и интерактивы для посетителей. На сцене выставки также выступят известные спортсмены и представители команд, которые расскажут все об изнанке гоночного мира и поделятся своим опытом с гостями.

Две выставки в одном павильоне. Motorsport Expo 2021 пройдет на одной площадке с выставкой «Мотовесна». Это главное событие в мире техники для активного отдыха. Гости увидят новые модели мотоциклов, квадроциклов, снегоходов, лучшую экипировку и выступления мастеров мотоджимханы и стантрайдинга.

С 22 января 2021 года указом мэра Москвы возобновлена выставочная деятельность и разрешено присутствие гостей. Выставка «Motorsport Expo 2021» пройдет в ЦВК «Экспоцентр» по адресу: Краснопресненская наб., 14, павильон №2, зал 3.

Время работы выставки:​

2 апреля: 12:00-19:00

3 апреля: 10:00-19:00

4 апреля: 10:00-17:00​



Стоимость билетов:

Входной билет – 800 рублей

Детский и студенческий билет – 400 рублей

Детям до 7 лет вход бесплатный

Детские и студенческие билеты можно приобрести только в кассах ЦВК «Экспоцентр» в дни работы выставки.



Купить билет на сайте организатора

