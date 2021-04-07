«Motorsport Expo 2021» ставит рекорды!

В первые выходные апреля в Москве прошла 4-я выставка гоночной индустрии и моторных видов спорта Motorsport Expo 2021 . В «Экспоцентре» на Красной Пресне все желающие смогли открыть для себя мир скорости и драйва! За все три дня выставку посетило свыше 60 000 человек.

Партнерский материал

Быстрейшая техника

Гонки не имеют ограничений, поэтому на выставке была представлена техника всех видов: гоночные болиды, быстрейшие мотоциклы, ралли-кары, багги и даже легендарный КамАЗ, покоривший Дакар, – все то, что способно развить запредельную скорость! Технику представляли те, кто знал о ней все – титулованные спортсмены и команды.

Motorsport Expo Tuning Contest 2021

Впервые на выставке «Motorsport Expo» прошел Tuning Contest – экспозиция самых заряженных тачек от настоящих ценителей тюнинга и стиля! Заниженные, хромированные, прокачанные, с таким звуком, что волосы встанут дыбом – именно такие авто собрались под крышей выставочного комплекса. Все гости могли оценить и рассмотреть каждого конкурсанта по отдельности, пообщаться с владельцами и даже посидеть внутри и сделать фото на память.

Выступления спикеров

Программа на сцене поражала количеством выступающих звезд!

Дмитрий Добровольский, Тимофей Кошарный, Дамир Идиятулин, Никита Шиков из RDS GP и Сотников Дмитрий, Мардеев Айрат, Николаев Эдуард, Шибалов Антон из КАМАЗ-мастер рассказывали о своем опыте и отвечали на вопросы зрителей.

Мария Мельникова и пилотессы FIA Women in Motorsport рассказывали о путях женщин в автоспорте: от штурманов до технических комиссаров Формулы-1. Анастасия Нифонтова поделилась рассказом о том, как перейти из мотоспорта в автоспорт. Сергей Сироткин рассказал о своем опыте в Формуле-1 и пути к ней, а Сергей Афанасьев делился опытом международных кольцевых гонок.

Также на сцене выступала команда «Картинг без границ» – участники говорили о том, как картинг меняет жизнь людей с физическими ограничениями и представили аукцион, в рамках которого собирались средства для приобретения нового заряженного карта для новых побед!

Аукцион «Мира гонок»

Спортсмены и команды предоставили уникальные предметы из своих личных коллекций: кепки, фото, перчатки, панно, плакаты, книги – все это мог приобрести любой желающий, приняв участие в торгах. Лоты представили команды RDS GP, Carville Racing, КАМАЗ-Мастер, Анастасия Нифонтова, фестиваль скорости «Байкальская миля», экс-пилот Формулы-1 Сергей Сироткин, а также развлекательный центр «МатчПоинт».

Все собранные средства были переданы благотворительному фонду содействия интеграции инвалидов «Активная жизнь», который является организатором проекта «Картинг без границ», для приобретения нового карта с полностью ручным управлением.

Выставка «Motorsport Expo 2021» прошла на одной площадке с выставкой «Мотовесна». Кроме этого, гости смогли посетить уникальную для России выставку «Велокульт», в рамках которой прошли настоящие велогонки и выступили топовые атлеты, тренеры и путешественники. А салон «ЕДрайв» – это первая для России экспозиция электротехники всевозможных видов. В программе всех мероприятий было яркое шоу, розыгрыши и масса интересного для всех возрастов!

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