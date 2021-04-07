Мотоциклы ×

«Motorsport Expo 2021» ставит рекорды!

07.04.2021 140 0 0

В первые выходные апреля в Москве прошла 4-я выставка гоночной индустрии и моторных видов спорта Motorsport Expo 2021. В «Экспоцентре» на Красной Пресне все желающие смогли открыть для себя мир скорости и драйва! За все три дня выставку посетило свыше 60 000 человек.

 

Партнерский материал

Быстрейшая техника 

Гонки не имеют ограничений, поэтому на выставке была представлена техника всех видов: гоночные болиды, быстрейшие мотоциклы, ралли-кары, багги и даже легендарный КамАЗ, покоривший Дакар, – все то, что способно развить запредельную скорость! Технику представляли те, кто знал о ней все – титулованные спортсмены и команды.

Motorsport Expo Tuning Contest 2021

Впервые на выставке «Motorsport Expo» прошел Tuning Contest – экспозиция самых заряженных тачек от настоящих ценителей тюнинга и стиля! Заниженные, хромированные, прокачанные, с таким звуком, что волосы встанут дыбом – именно такие авто собрались под крышей выставочного комплекса. Все гости могли оценить и рассмотреть каждого конкурсанта по отдельности, пообщаться с владельцами и даже посидеть внутри и сделать фото на память.

Выступления спикеров

Программа на сцене поражала количеством выступающих звезд! 

Дмитрий Добровольский, Тимофей Кошарный, Дамир Идиятулин, Никита Шиков из RDS GP и Сотников Дмитрий, Мардеев Айрат, Николаев Эдуард, Шибалов Антон из КАМАЗ-мастер рассказывали о своем опыте и отвечали на вопросы зрителей. 

Мария Мельникова и пилотессы FIA Women in Motorsport рассказывали о путях женщин в автоспорте: от штурманов до технических комиссаров Формулы-1. Анастасия Нифонтова поделилась рассказом о том, как перейти из мотоспорта в автоспорт. Сергей Сироткин рассказал о своем опыте в Формуле-1 и пути к ней, а Сергей Афанасьев делился опытом международных кольцевых гонок. 

Также на сцене выступала команда «Картинг без границ» – участники говорили о том, как картинг меняет жизнь людей с физическими ограничениями и представили аукцион, в рамках которого собирались средства для приобретения нового заряженного карта для новых побед!

Аукцион «Мира гонок»

Спортсмены и команды предоставили уникальные предметы из своих личных коллекций: кепки, фото, перчатки, панно, плакаты, книги – все это мог приобрести любой желающий, приняв участие в торгах. Лоты представили команды RDS GP, Carville Racing, КАМАЗ-Мастер, Анастасия Нифонтова, фестиваль скорости «Байкальская миля», экс-пилот Формулы-1 Сергей Сироткин, а также развлекательный центр «МатчПоинт». 

Все собранные средства были переданы благотворительному фонду содействия интеграции инвалидов «Активная жизнь», который является организатором проекта «Картинг без границ», для приобретения нового карта с полностью ручным управлением. 

«Мотовесна» , «Велокульт» , «ЕДрайв»

Выставка «Motorsport Expo 2021» прошла на одной площадке с выставкой «Мотовесна». Кроме этого, гости смогли посетить уникальную для России выставку «Велокульт», в рамках которой прошли настоящие велогонки и выступили топовые атлеты, тренеры и путешественники. А салон «ЕДрайв» – это первая для России экспозиция электротехники всевозможных видов. В программе всех мероприятий было яркое шоу, розыгрыши и масса интересного для всех возрастов!

Больше фотографий и новостей о прошедшем мероприятии в социальных сетях проекта: ВКонтакте , Facebook , Instagram

Россия выставки мотоциклы

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Mitsubishi Pajero 3 с пробегом: окраска на века, много ржи снизу и простая электрика Несмотря на почтенный возраст – самым старым Паджеро 3 на момент написания этой публикации исполнилось 22 года, автомобиль этот с технической точки зрения достаточно актуален. Если посмотрет... 260 0 0 07.04.2021
Статьи / Авто недели Машина хорошая, но моторов не подвезли: стоит ли покупать Lexus IS III за 2 миллиона рублей Даже у Toyota и Lexus есть модели не только сверхпопулярные, но и нишевые. Если за покупателями Camry или Lexus RX гоняться не надо, то, например, Lexus ES оставался в тени кроссоверов. Но е... 1862 1 2 06.04.2021
Статьи / Бизнес Поиск, проверка и не только: обзор сервисов и программ для перекупов В 2021 году заработок перекупщика авто может с легкостью достигать 200 000 рублей в месяц. Успех профессионала авторынка во многом будет зависеть от умения пользоваться программами для перек... 737 2 2 06.04.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Цвет кабачка, 6.6 литра и полупрозрачный руль: опыт владения Pontiac Catalina 1968 года за $2000 Любить «золотые 60-е» можно независимо от возраста, и помнить ту эпоху лично для этого совсем необязательно. Ведь главное – это настроение! Элвис, Желтая подводная лодка, фильмы Серджио Леон... 147647 34 27 08.01.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Новый мотор, новый салон и старые дорожные повадки: первый тест Renault Duster 2 Событие, которое неизбежно должно было случиться и которого многие ждали четыре года, наконец, случилось: российское подразделение Renault официально представило новый Duster локальной сборк... 123204 32 24 15.02.2021
Тест-драйвы / Авто с пробегом Капсула-лайт: опыт владения Иж Ода с пробегом 4900 км за 20 000 рублей Многие любители автомобилей мечтают найти «капсулу времени» – машину, сохранившуюся за много лет практически без пробега в первозданном виде. Один из наших читателей обзавелся подобной «капс... 79331 30 22 18.12.2020
Обсуждаемое
87 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
75 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
65 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
Больше
Change privacy settings