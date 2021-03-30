2-4 апреля в «Экспоцентре» на Красной Пресне с размахом пройдет главное событие мотосезона! Юбилейная, десятая «Мотовесна 2021» станет центром притяжения всех главных представителей индустрии техники для активного отдыха.

Партнерский материал

Гостей ждут:​

Яркие стенды

Выставка «Мотовесна» привлекает крупнейших международных и российских производителей мототехники, аксессуаров и запчастей. В этом году посетителей ждут обширные экспозиции Harley-Davidson, BMW, Bajaj, Yamaha, Kawasaki, Honda, Indian, Yacota, Avantis, BSE, Progasi, Mikilon, Zuum, Kriega, Interphone, «Урал» – и это далеко не полный список! Количество участников продолжает расти, ведь для производителей и дилеров выставка «Мотовесна 2021» – прекрасная возможность представить последние новинки перед стартом сезона.

Насыщенная шоу-программа

Легендарное XIV Московское Custom & Tuning Show – ключевое событие в мире мотоциклетного дизайна и инноваций одной шестой части света, а также официальный этап Чемпионата Мира по кастомайзингу по классификации AMD.

В битве за звание лучшего примут участие лучшие кастомайзеры и мастера тюнинга из России и стран бывшего СНГ. Зрители увидят настоящие произведения кастом-искусства, уникальные мотоциклы, о которых после выставки будут говорить абсолютно все.

Единственные в России соревнования по флэт-треку Motul In Dust We Trust, которые пройдут прямо в деловом центре Москвы! Небоскребы Сити, громада «Экспоцентра» – а на подготовленной овальной трассе мотогонщики сражаются на виражах, рвутся вперед на прямых и раскрывают все грани гоночной стихии. Трасса будет удобно располагаться на уличной площадке и позволит каждому насладиться чистой энергией драйва!

Все гости смогут принять участие в квесте от Департамента транспорта города Москвы и радио MAXIMUM. Главный приз – новый мотоцикл BMW!

В рамках «Мотовесны» также впервые пройдут выставки «Motorsport Expo 2021» и «Велокульт». Перед гостями распахнутся двери в два разных мира – запредельной скорости гоночных болидов и пестрого разнообразия велокультуры. Каждая из площадок готовит свои особенные развлечения для гостей: велосипедные гонки, авто-тюнинг шоу, тест-драйвы, автограф-сессии и розыгрыши призов.

Первый в России салон электротранспорта «ЕДрайв»

В этом году впервые в нашей стране в рамках выставки «Мотовесна» пройдет первый салон электротехники «ЕДрайв»! Под одной крышей соберутся все главные представители индустрии электротранспорта. Электромобили, электромотоциклы, электроквадроциклы, электротрициклы, электровелосипеды, электроскутеры, электромопеды, сигвеи, моноколеса, электроскейты, электроролики, а также водный, детский и специальный электротранспорт... Такого еще не было!

Выступления именитых спикеров

Все три дня выставки «Мотовесна 2021» будет заряжать гостей энергией и драйвом – почти целый год разлуки позволил подготовить программу, которой нет равных!

Среди выступающих спикеров будут профессиональные спортсмены, ультрамарафонцы, отчаянные путешественники и исследователи, гонщики и экстремалы – список обширен настолько, что окончательный вариант программы будет опубликован лишь за неделю до мероприятия!

Выставка «Мотовесна 2021» пройдет в ЦВК «Экспоцентр». Адрес: Краснопресненская наб., 14

Сайт выставки «Мотовесна 2021»

Время работы выставки «Мотовесна 2021»:

2 апреля: 12-00 – 19-00

3 апреля: 10-00 – 19-00

4 апреля: 10-00 – 17-00

Стоимость билетов:

Входной билет – 800 рублей

Детский и студенческий билет – 400 рублей

Детям до 7 лет вход бесплатный

Детские и студенческие билеты можно приобрести только в кассах ЦВК «Экспоцентр» в дни работы выставки.